Integration bäst via klubbar

Osby Hon hade ingen fotbollsbakgrund men ett stort organisatoriskt kunnande. Det kom väl till pass när Osby stod inför sitt största integrationsprojekt någonsin, hösten 2015.

Genom sitt arbete med ungdomar inom IFK Osby tilldelas Henrica Lorentsson utmärkelsen ”Årets eldsjäl”.

Det var i samband med Osby näringslivs ”lilla galakväll” förra onsdagen som hon prisades.

Utmärkelsen fick hon bland annat för sitt arbete med ”världslaget” i IFK Osby och sitt personliga engagemang i integrationsfrågor.

Henrica Lorentsson hade precis blivit övertygad om att ta plats i IFK Osbys styrelse när flyktingkrisen blev ett faktum hösten 2015.

Redan innan dess hade hon en målsättning med sitt styrelsearbete. En målsättning som kan formuleras som en fråga: ”Varför attraherar inte klubben barn med utländsk bakgrund i samma utsträckning som svenska?”

–Jag tog på mig rollen att driva ett mångfalds- och jämställdsperspektiv.

Sedan, på kort tid, kom över hundra ensamkommande ungdomar till kommunen.

– Vad gör 18-20-åringar ungdomar när de är sysslolösa? Jo, de plockar fram en boll. Det blev ett enormt tryck på klubben. Vi behövde hitta sätt att hantera det.

Lösningen blev att bilda ett ”världslag”, där killarna kunde testa sina förmågor men även lära känna svenskt föreningsliv, med dess regler på och utanför plan.



Henrica Lorentsson och de andra ledarna såg hur fotbollen fungerade som en integrationsmotor.

Sedan har klubbens integrationsarbete byggts ut.

I ett pågående projekt med Östra Göinge kommun snabbutbildas nyanlända vuxna till tränare med en assisterande funktion.

Man har plockat hit föreläsare för att lära skolungdomar – inte bara ensamkommande och med utländsk bakgrund – om föreningsliv och integration, med skyldigheter och rättigheter.

Vid ett tillfälle kom den allsvenska fotbollsdomaren Mohammed Al-Hakim, vid ett annat tillfälle den (för sitt integrationsarbete) rikskände polisen Mustafa Panshiri.

Numera finns även ett ”världslag” som riktar sig till tjejer med utländsk bakgrund. Det handlar om ett dussin tjejer som tidigare hade begränsad erfarenhet av idrott.

Att nå just den här målgruppen har krävt ett speciellt engagemang.

– Vi har tryckt på vikten av att även tjejer är fysiskt aktiva. Det är inte så vanligt i deras hemländer. Vi har fått föräldrarna med oss och de är positivt inställda.

Med viss anpassning i klädsel (långärmat och hijab) har allt fungerat som med ett ”svenskt” lag, säger Henrica Lorentsson.

Med världslagets tjejer som ambassadörer kan man nu rikta sig till fler yngre tjejer.

– Klubben bjuder även in föräldrar, pratar med dem och visar att de är välkomna. Genom att komma in i en förening, kommer man in i Osby och skaffar sig nätverk, säger Henrica Lorentsson.

Att använda just föreningslivet som en språngbräda ut i samhället är ”framtidens melodi”, tror Henrica Lorentsson. Genom sitt engangemang i både IFK Osby och näringslivet har Henrica Lorentsson kunnat påverka ungdomarnas och de unga vuxnas liv.

– Jag vet vilka som kommer till träningen när det regnar och jag vet vilka jag kan matcha med praktikplatser och jobb. Det senaste exemplet är en kille som fått praktik och nu sommarjobb på Osby glas. Därefter väntar en provanställning på sex månader. Sköter han sig får han jobb.

Hon har själv haft två syriska killar boende hos sig i ett och ett halvt år. De börjar nu bli redo att ta nästa kliv.

–En av killarna ska gå en yrkesinriktad utbildning inom träteknik. Det är bra för Osby också.

Priset som Årets eldsjäl delas ut av Företagarna, Osby kommun, Osby Näringsliv och Nyföretagarcentrum.