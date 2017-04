Kvar i familjehem trots flera oroslarm

HÄSSLEHOLM Tre syskon ska ha varit placerade i det familjehem där det misstänks ha förekommit såväl misshandel som sexuella övergrepp. Trots flera larm fick de bo kvar.

Det visar utredningen som Norra Skåne tagit del av.

Socialförvaltningen har skickat in en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, som nu ska bedöma hur kommunen hanterat ärendet.

Händelserna inträffade för flera år sedan. Våren 2008 slog förskolan larm om att den vid flera tillfällen noterat att familjehemsmamman luktat alkohol och att ett av barnen haft blåmärken i huvudet. Efter samtal med familjehemsmamman avskrev dock socialsekreterarna misstankarna.

Hösten samma år kom nästa larm: även denna gång från förskolan, som uppgav att familjehemspappan slagit ett av barnen. Nu framkom även uppgifter om att den biologiska mamman vid flera tillfällen uppfattat att familjehemsmamman verkat berusad vid telefonsamtal. Hon menade att socialförvaltningen inte tog hennes synpunkter på allvar och att hon märkt förändringar hos barnen.

Utredningen avslutades dock utan åtgärder och handläggaren bedömde att riskerna med att avsluta placeringen var större än familjehemmets eventuella brister.

Bara några månader senare inleddes på nytt en utredning efter anmälan från föräldrarna att familjehemsmamman verkat berusad vid fyra tillfällen. Barnen skulle också ha försökt berätta något för flera släktingar men utan att veta hur. Inte heller nu ansåg handläggarna att något kom fram som tydde på att alkohol brukades så att det skadade barnen. En kontaktfamilj sattes dock in.

År 2010 nådde allt sin kulmen då en anmälan kom in från polisen och den sociala jouren i familjehemmets hemkommun om att familjehemspappan kraftigt berusad hade slagit mamman i hemmet. Nu berättade även syskonen att de blivit slagna och puttade och fick då flytta till ett annat familjehem.

Och så sent som i höstas, drygt sex år senare, framkom ytterligare uppgifter. Nu berättade nämligen den biologiska mamman att två av syskonen ska ha blivit utsatta för sexuella övergrepp samt slagna av den tidigare familjehemspappan.

Polisen har lagt ner sin utredning men socialförvaltningen i Hässleholm menar i dag att blotta misstanken om att barnens mående och beteende kunde bero på att någon form av övergrepp ägt rum utgör ett allvarligt missförhållande i sig.

Barnen, som sedan tidig ålder bott hos andra på grund av missbruk och våld hos föräldrarna, visade efter omplaceringen 2010 upp olika typer av utagerande och destruktivt beteende.

– Med facit i handen kunde man varit mera lyhörd och lagt in andra aspekter på signaler om barnens dåliga mående och beteende och agerat utifrån detta, skriver kvalitetssamordnaren Ulla-Brita Wallenius.

Vad har hänt sedan dess?

Flera rutiner har förändrats. Barn som är placerade i familjehem har sina egna socialsekreterare och familjehemmen sina. Barnens socialsekreterare ska hålla regelbunden kontakt med dem och även arrangera enskilda samtal. Familjehemmen ska dessutom regelbundet handledas.