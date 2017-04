Lille Skutt spänner musklerna

HÄSSLEHOLM Lille Skutt är liten gentemot Bamse i serietidningens värld, men när det kommer till kranar är verkligheten en annan.

De senaste dagarna har många passat på att ta en sväng in på Skenvägen på industriområdet. Kanske inte den naturligaste vägen att köra, men det har haft sin förklaring.

Inne på Jinerts område har nämligen den största svenskägda mobilkranen (även kallad ”Lille Skutt”) stått, och det är en gigantisk sak.

– Nu har vi den bara 63 meter upp, men vi kan ta ut den 100 meter till, säger Jonas Berntsson som tillsammans med sin son Linus och Anders Jörheim kör kranen.

Sedan den köptes in till företaget i augusti i fjol har den inte varit hemma många dagar, men just nu håller de på med provriggning. Annars är det mestadels jobb vid vindkraftverksbygge, brobyggen och liknande som den används.

– Nu senast har vi lyft två broar i Stockholm, och när vi är klara här ska vi till Mörrum och lyfta tankar där, säger Jonas Berntsson.

För att förstå hur stor kranen är kan lite fakta vara på sin plats:

* med hydrualbommen kan den lyfta 800 ton.

* med fackverksbommen kan den lyfta 550 ton.

* i läget på bilden med bommen 63 meter upp kan den lyfta 273 ton.



* med bommen i maxläge 163 meter lyfter kranen 37 ton.

Namnet ”Lille Skutt”, var kommer då det ifrån?

– Här är en annan kran som kallas Bamse, men det tyckte vi var lite löjligt så då blev det Lille Skutt, säger Jonas Berntsson.