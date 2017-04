Lott med rätt postkod gav pengar till resor

Osby Det blev ett pengaregn över Osby i går när Postkodlotteriet kom på besök för att dela ut resecheckar.

Inte mindre än 11 vinnare inom postnummerområdet 283 34 fick dela på 210 000 kronor i resecheckar under gårdagen.

Två av vinnarna var Lennart Steiner och Mirjana Besu på Linnéavägen.

Tre gånger 15 000 kronor blev vinsten som de fick ta emot av vinstutdelaren Magdalena Graaf.

Men redan i veckan bär det i väg på en resa för paret Steiner Besu. De ger sig i väg till Kanarieöarna och under tiden får resecheckarna ligga till sig.

– Vi har varit med sedan början och bara vunnit 160 kronor, berättar Mirjana Besu som tillsammans med sin man blev uppmanade av sonen att hålla sig hemma under tisdagseftermiddagen.

Inslaget kommer att sändas i En ska bort på lördag den 15 april. i TV4 med Rickard Sjöberg som programledare.