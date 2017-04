Tågtrafiken Lund-Hässleholm stängs i påsk

Under påskhelgen kommer södra stambanan mellan Lund och Hässleholm att stängas.

Anledningen till stoppet är upprustningsarbeten på sträckan.





För att minska antalet störningar så har kontaktledningarna mellan Lund och Hässleholm successivt byts ut. Under påskhelgen när arbetet utförs kommer all tågtrafiken stängas på grund av säkerhetsskäl.

Mellan lördagen den 15 april 01:20 till och med måndagen den 17 april 03:00 kommer tågtrafiken stängas. Under denna tiden kommer tågen mellan Lund C och Hässleholm C ersättas av bussar. Räkna därför med en längre restid.

Arbetet kan även komma att påverka Pågatåg på andra sträckor men SJ:s tåg påverkas inte utan leds om via andra banor.

Sök på din resan i Skånetrafikens app eller på Skånetrafikens hemsida.