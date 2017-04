80-talssuccén blir rockig krogshow

Förra våren gjorde musikalen Rock of Ages succé på Kristianstad teater. Nu fortsätter Emil Sigfridsson med 80-talsrock, med krogshowen Ages of Rock.

– Det blir en del låtar från Rock of Ages men vi fyller också på med ännu mer hits, säger han.

Redan medan Rock of Ages spelades för fulla salonger väcktes tankar om att det vore kul att göra något slags uppföljning. Nu skippar Emil Sigfridsson handlingen och lägger istället allt fokus på 80-talsrocken i en krogshow på Södra Kasern i Kristianstad.

Bandet från Rock of Ages är med även i krogshowen, liksom Fredrik Henriksson, som gjorde succé i rollen som Lonny.

– Han kommer att fungera som ett slags presentatör. Vi ska också ha tre solister, som vi ännu inte castat, och några dansare, berättar Emil Sigfridsson, som gärna arbetar igen med Mattias Olofsson, Bjärnumsartisten som hyllades för sin insats som Drew i Rock of Ages, om han har möjlighet att medverka.

För publiken blir det en helkväll, där även mat och efterfest med dj ingår i biljettpriset, och tanken är att den ska känna sig som den är på en rockklubb.

Fyra föreställningar är inplanerade i nuläget, den 1-2 samt den 8-9 december.

– Vi börjar där för vi vet ju inte alls hur det här tas emot.

Men finns intresset kan det bli fler föreställningar, säger Emil Sigfridsson.