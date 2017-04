Kan Glimåkra vinna ettan även 2017?

Rikard Svensson går in på sitt femte år som tränare för Glimåkras damer i ettan. Foto: Jörgen Johansson

Kvalförlusten mot Böljan är glömd men när Glimåkras damer inleder seriespelet mot Stattena i Helsingborg har man en meriterad serievinst att försvara.

– Visst är det så, vi har inte satt upp några precisa mål – men det är klart att vi vill slåss i toppen även i år, menar tränaren Rikard Svensson.

– Asarum och Halmia har också bra lag och det lär inte finnas någon lätt match i hela den här serien.

Glimåkra 2017 ser något bredare ut än förra året men då skall man ha klart för sig att laget också tappat några riktigt starka namn och detta av olika orsaker.

– Nellie Persson som gått till Kungsbacka ansåg jag vara seriens bästa mittfältare ifjol och det är tufft att tappa henne, förklarar Svensson som också sett Matilda Agardius lämna för seriekonkurrenten Asarum.

Dessutom har hans lag åkt på två tunga korsbandsskador. Lagkaptenen och mittbacken Sarah Martinsson träffar vi hoppande på kryckor vid Trollavallen.

– Man trodde länge att det var någon annan skada men nu har jag opererat knäet och får försöka stötta laget från sidlinjen det här året, förklarar Martinsson som tyvärr också får ”sällskap” där av mittfältaren Melissa Dahlberg.

– Det är konstaterat ett korsband även på henne vilket betyder att vi blivit av med bägge våra centrala mittfältare från förra året, förklarar Rikard Svensson.



– Nu finns det ju andra spelare att plocka in där men av lite annan typ så vi har också fått ändra vårt spel till en viss del.

Spelare som kan vara aktuella på innermittfältet är i första hand Frida Welinder och nyförvärven Charlotte Karlsson (från Bromölla) och Frida Nilsson (FC Hessleholm).

Glimåkratränare Svensson tror dock att det förändrade mittfältsspelet kan mata fler och annorlunda bollar mot giftiga anfallsduon Sofie Andersson och Louise Persson.

– Dessutom har vi ju ytterligare en målfarlig och vass spelare, Olivia Johansson, som vi kan använda som forward.

Försvarsmässigt blir det av allt att döma nyförvärvet från Växjö, Amalia Karlsson och Kajsa Lind som bildar mittlås och den sist nämnda får dessutom ta på sig Sarah Martinssons kaptensbindel.

– Julia Ottosson från FC Hessleholm har haft otur med sjukdomar under våren men där får vi en bra back när hon är ikapp och Emma Svensson från Broby är en allroundspelare som vi får nytta av när hon väl fått upp tempot, anser Svensson.

Vilka egenskaper skall göra er till ett lika bra lag som förra året?

– På hemmaplan Trollavallen har vi ju varit oerhört starka och släppte exempelvis bara in sex mål där under hela förra serien, berättar Svensson.

Faktum är också att hans Glimåkra inte förlorat i seriespelet på hemmaplan sedan den 18 juni 2015 när man åkte på 0–1 mot Borgeby.

– Vår hemmastyrka tänker vi försöka behålla och då kommer man långt, säger Rikard Svensson.

Du är inne på femte året som tränare vilket måste betyda att du trivs?

– Ja men också att tjejerna trivs med mig och Affe (Jönsson) och vårt arbete annars hade man inte blivit långlivad, skrattar Glimåkratränaren.

– Det är en fin förening och en kille som Bo Andersson, som arbetat i klubben i decennier, gör ett jättejobb i det tysta genom att sköta en rad praktiska saker.