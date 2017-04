Musikalisk afton på Västergårda

Musikalartisten Fredrik Lexfors återvänder till Västergårda i sommar och tar med sig kollegan Anette Belander, som har delar av sin släkt i Vinslöv.

– Förra året var en succé, säger Malin Fredriksson som arrangerar det hela.

I fjol lyckades Malin Fredriksson äntligen få hem Fredrik Lexfors till Vinslöv för en musikalisk afton. Publiken strömmade till och redan då konstaterade hon att det finns fler artister med koppling till Vinslöv som det vore kul att kunna locka till Västergårda.

Nu är det alltså klart att det blir en ny musikalisk afton här. Den 5 juli kommer Fredrik Lexfors tillbaka och får då sällskap på ”scenen” av Anette Belander (som tidigare hette Friberg i efternamn). Hon är visserligen inte själv från Vinslöv, men hon har delar av sin släkt här.

– Hon har varit med i många musikaler, bland annat som understudy till Helen Sjöholm, säger Malin Fredriksson.

My fair lady, Singin’ in the Rain, Jesus Christ Superstar, Miss Saigon, Livet är en schlager och La Cage Aux Folles är bara några av alla de andra uppsättningarna hon medverkat i. Just nu är hon, precis som Fredrik Lexfors, aktuell i Billy Elliott som går för fulla hus på Stadsteatern i Stockholm.

Än är programmet för sommarens musikaliska afton långt ifrån spikat, men Malin Fredriksson vill gärna se samma upplägg som senast.

– Jag vill att de ska få berätta historier om sina karriärer och människor de mött och arbetat med, varvat med musik, säger hon.