Rangligt bygge i fullmäktige

HÄSSLEHOLM SD har hittat folk till posterna i nämnder och styrelser.

I fullmäktige är partibygget rangligare.

– Vi har fått i hop ledamöter till våra 14 platser. Tyvärr kan det bli så att Bengt-Göran Rudbring, som är utesluten ur partiet, någon gång kommer att gå in som ordinarie i fall någon av våra ledamöter är sjuk eller borta av någon annan anledning, konstaterar Patrik Jönsson.

Det är med andra ord brist på ersättare till de ordinarie ledamöterna.

Sedan avhoppen efter förra fullmäktige har länsstyrelsen räknat fram vilka som ska gå in som ledamöter och ersättare.

I fullmäktige får endast personer som fanns med på valsedeln vid förra valet gå in om någon försvinner. I ett fall har partiet inte fått besked på om en tidigare ersättare, Sverre Albinsson, vill gå in som ordinarie, något som kan påverka hur ofta Bengt-Göran Rudbring går in, alternativt att en stol står tom.

För att ytterligare komplicera saken kan även tillskrivna personer bli aktuella på SD-stolar. Alltså människor som antingen skrivit till sig själva, eller blivit ditskrivna av andra, på valsedlar som användes i valet.

Men dessa kan inte automatiskt räknas in.

– Nej, de får bara gå in när en ordinarie försvinner från listan, enligt vallagen vilket är tråkigt.

Bengt-Göran Rudbring är utesluten ur partiet, eftersom han inför förra valet inte informerat om att han tidigare varit medlem i olika nazistiska organisationer.

Som Norra Skåne kunde avslöja på onsdagen, avser han på nytt att söka medlemskap i partiet, något som avgörs på riksnivå.

Tror du att han blir medlem på nytt?

– Det är inget jag ska spekulera i. Visst kan man lämna en ideologi men hade jag arbetat med frågan hade jag varit mycket tveksam till nytt medlemskap, säger Patrik Jönsson.

Norra Skåne intervjuade Bengt-Göran Rudbring på onsdagen. I intervjun förklarade han att han avser att komma till fullmäktigemötena och rösta med SD om han får möjlighet. Han sade sig också vilja engageras sig i pensionärsfrågor.

Han svarade också på frågorna kring Norra Skånes avslöjande om att han bland annat använt sig av titeln ”Graf von Hohenstein zu Hohenstein” och ”Consultore per La Cattedra di Szienze (stavas Scienze reds anmärkning) Psichiche” i korrespondens med myndigheter.

SD har 14 mandat i fullmäktige. Tillsammans med SD, alliansen och FV får konstellationen 31 av fullmäktiges 61 mandat.

Resterande 30 innehas av S, C, MP och V.

Sverigedemokraterna är fullmäktiges näst största parti efter Socialdemokraterna med 20 mandat (platser).

Läs mer: