Utredningstiderna vid cancer minskar

Skåne Sedan Region Skåne införde standardiserade vårdförlopp 2015 har utredningstiderna inom flera cancerdiagnoser kortats.

Sedan 1 april har standardiserade vårdförlopp införts på ytterligare tio diagnoser.

Totalt används nu standardiserade vårdförlopp, SVF, för 28 diagnoser i Skåne.

Under första kvartalet i år har 3 734 patienter startat en utredning inom SVF.

Nya siffror visar att utredningarna för prostatacancer har resultatet gått från 30 procent till 70 procent, som når de nationella målen.

Inom lungcancer har antal patienter som klarar de nationella målen gått från 20 till 34 procent.

– utvärderingen visar att det systematiska arbetssättet ger resultat. Nu börjar arbetet med att införa SVF på ytterligare tio områden. det är viktigt att vi har en jämlik och effektiv cancervård och att vi fortsätter med att korta utredningentiderna, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Anders Åkesson (MP) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden gläds åt de nya siffrorna.

– Det är ett resultat av samordning och resurser, kompetenta och målmedvetna medarbetare och en politisk vilja att göra något åt väntetiderna i cancervården. Vi ser en snabb positiv utveckling av resultaten av antalet patienter som klarar de nationella riktlinjerna. Även om vi har en bit kvar på vissa områden så visar detta ändå att vi är på rätt väg.

Det finns fortfarande en del att göra inom primärvården när det gäller standardiserade vårdförlopp, menar Anders Åkesson.

– Primärvårdens deltagande är viktig. Där kan man på ett tidigt stadium upptäcka vilka vårdinsatser som behöver sättas in hos en patient. Det är här som ett standardiserat vårdförlopp sätts in.

Inom psykiatrin är det också viktigt att man får tillgång till all hjälp som finns, så att patienten slipper vänta, eller falla mellan stolarna.

– Vi går vidare med SVF inom fler områden.