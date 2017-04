Solosatsande Jesper aktuell med ny singel

Det är på sin egen musik han lägger mest krut just nu, musikalartisten Jesper Sjöberg från Osby. Förra året kom hans debutalbum The Journey, nu är Jesper S aktuell med nya singeln ”Call my Name”.

– Det är svårare, men betydligt mer intressant, säger han om att satsa på den egna musiken snarare än att sjunga andras.

Fakta Jesper Sjöberg

Född: 1978 i Osby.

Bor: Gustavsberg på Värmdö i Stockholm.

Familj: Dottern Sofia, snart 5 år. Föräldrar och två bröder i Osby, tredje brorsan Jörgen bor också i Stockholm.

Bakgrund: Gick Musikteaterskolan i Bjärnum, följt av Balettakademien i Göteborg. ”Jag hoppade av med en termin kvar när jag fick jobb i Jesus Christ Superstar i Köpenhamn”. Har medverkat i åtskilliga musikaler, såsom Flashdance, Sound of Music, West Side Story och senast Jersey Boys.

Aktuell: Med singeln ”Call my Name”.

Att skriva egen musik är inte något nytt i Jesper Sjöbergs liv – det har han hållit på med sedan unga år. Men det var först förra året han debuterade som artist i eget namn.

– Jag kände att det var dags att ge ut något, och det har ju blivit så enkelt också, rent tekniskt. Samtidigt ges det ut mycket musik, så det kan lätt drunkna om man inte har något skivbolag, säger han.

Trots att Jesper Sjöberg, som ger ut sin musik under namnet Jesper S, inte har något stort bolag i ryggen togs albumet väl emot.

– Förra våren, mitt i Melodifestivaltiden, var mina låtar inne och snurrade på listorna tillsammans med låtar från tävlingen. Det är jag rätt stolt över, säger han.

Musiken till sina låtar skriver han ofta hemma vid pianot och texterna – de kommer när de kommer.

– Vissa grejer dyker bara upp, till exempel när jag är ute och går en runda på kvällen. Då spelar jag in dem på telefonen. Ofta blir det som allra bäst när det går snabbt, säger Jesper Sjöberg.



Just nu är han ute och promotar nya singeln ”Call my Name”, som faktiskt skrevs med just Melodifestivalen i åtanke. När den inte kom med där beslutade han sig för att ge ut den på egen hand och nu ägnar han en del av sin tid bland annat åt att besöka radiostationer och framföra låten live.

– Min filosofi är att om jag inte gör något så händer inget och det vill jag inte, säger han om att själv sköta all marknadsföring.

Senast han stod på musikalscenen var i succéuppsättningen Jersey Boys, som spelades för fulla salonger på Chinateatern i Stockholm innan den gjorde en avslutande sejour i Göteborg. Och även om fokus just nu ligger på den egna musiken har han inga tankar på att överge karriären som musikalartist. Däremot säger han sig ha blivit mer selektiv.

– Man ska ändå stå där, på scenen, 3-4 kvällar i veckan. Då ska man tycka det är kul också, säger han.

När han nu är mellan musikalproduktioner fortsätter han arbeta med sin egen musik. I maj ska han spela in en musikvideo till ”Call my Name” och fler singlar är på gång under året.

Han har också ett par livespelningar inplanerade och målet är att komma ut och göra ännu fler.

Parallellt med musikalroller och den egna musiken fortsätter han även arbeta tillsammans med brorsan Jörgen Sjöberg, som är ståuppkomiker och trollkarlen Henrik Rosenquist i showgruppen 300%, som erbjuder sina tjänster till bland annat olika företag.

Som skådespelare har han också synts i bland annat humorserien Högklackat och ungdomsserien Biciklo och han gör även reklam- och företagsfilmer.

– En rolig grej jag precis fick veta är att kortfilmen ”Unfortunate”, som jag gör en av huvudrollerna i, kommer att visas i den amerikanska tv-kanalen El Ray Network under året. Som frilansande artist tycker jag man ska använda allt man har talang för, säger han.