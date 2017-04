Wedenell tillbaka som hjälte

Efter förra veckans debacle mot Nybro blev segern mot IFK Malmö extra skön för Hässleholms IF. Matchhjälte: Joel Wedenell – som visade att målsinnet är i behåll.

– Det kan inte bli mycket bättre än så här, säger en lycklig Wedenell.

Anrika IFK Malmö kom på besök från Malmö stadion till den något rustika miljön vid Österås B-plan men väl i matchen var det Hässleholms IF som gjorde Kanariefåglarna till påskkycklingar.

Efter 36 minuter kom det förlösande 1–0-målet. Gazmend Xhemajli slog ett snyggt inlägg som Joel Wedenell nickade in med viss hjälp av stolpen.

Samme Wedenell kom med det matchvinnande målet en kvart in i andra halvlek. Burim Rexhepi slog en perfekt passning till Wedenell som tog vara på den, nu med hjälp av fötterna.

– Nu har jag haft en försäsong ihop med Burim och vi börjar hitta varandra mer och mer, säger Joel Wedenell och får medhåll från sin tränare Dan Olofsson.

– Den gamle Burim är tillbaka! Det var skönt att se honom i dag, säger Olofsson.

Rexhepi spelade i en något mer defensiv roll än den han spelade i fjor och var en länk mellan anfallet och mittfältet.

– Både Joel och ”Gaz” (Xhemajli) är ju väldigt offensiva och då behöver någon ta det ansvaret. Burim är en smart spelare, säger Dan Olofsson.



Mittbacken William Andersson gick bort sig i första halvlek och tvingades ta ett gult kort. Men det oroar inte Olofsson.

– Vi har pratat om att vara mer aggressiva och då kan sådant hända. Annars är försvaret prickfritt.

IFK Malmö hade ett individuellt skickligt lag men lade mycket tid på att slå djupledsbollar som ingen orkade springa på. När en sådan boll till slut fångades upp av Noor Zadran i den 86:e minuten var reduceringen ett faktum och matchen levde.

Det blev inte mindre skakigt när duktige Buwar Karim hade ett distansskott i kryssribban ett par minuter senare men HIF red ut stormen.

– De får fler chanser i slutet och det är kanske delvis för att vi är rädda om poängen, säger Joel Wedenell.

Det som dock kunde ha förändrat matchbilden åtskilligt var den straffsituation som uppstod en kvart in i matchen när Mattias Andersson höll ut benet och fällde Noor Zadran i straffområdet. Domaren Niklas Olsson, Ystad, valde att fria och det får nog anses ha varit ett tveksamt beslut av Olsson, som annars skötte sin uppgift väl.

IFK Malmös främsta fiende var det egna laget och de disciplinära problemen var tydliga.

Lagkaptenen Martin Holm fick skatta sig lycklig över att vara kvar på planen när han förmodligen förtjänade ett andra gult kort efter en hård tackling på Joel Wedenell.

Men allra mest talande var det kanske när IFK drog på sig två gula kort för protest på samma solklara frispark.

Irriterat var det också bland de tillresta IFK Malmö-supportrarna och några av dem sprang efter matchen in på planen för att konfrontera domaren med glåpord. Domare Olsson begärde att all publik skulle lämna matchplanen och det återstår att se huruvida situationen kommer att få några konsekvenser.