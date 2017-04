Klass 1-varning för snö under påskafton

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för Skåne och Blekinge under lördagen med risk för snöfall.

– Vi har en del varningar eftersom vi har ett nederbördsområde just nu med regn på flera håll. Det har börjat få inslag av blötsnö i sig, man ska räkna med att det kan bli lite besvärligt väder idag, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Det är framför allt i de norra delarna av Skåne som den största mängden snö kommer. Där kan det handla om fem till tio centimeter snö.

– Man får räkna med att regnet övergår i snö under eftermiddagen och kvällen.

På Österlen kan det blåsa hårda byvindar under slutet av dagen.

– Temperaturen just nu ligger på 3 grader på flera håll men under slutet av dagen kan det sjunka ner mot nollgradigt under sena kvällen och till och med någon minusgrad i norra Skåne.

Det finns alltså viss risk för att det fryser på under natten.

– Under söndagen stiger temperaturen men om man ger sig ut på vägarna under tidig söndagsmorgon ska man vara försiktig. Men den snö som faller under lördagen börjar töa bort under söndagen. Det är väl mest på lördagen som man kanske ska ha en hemmadag och inte ge sig ut på vägarna.

Både under påskdagen och annandag påsk råder blygsamma temperaturer, men ingen snö.

– Våren har fått ett litet bakslag, säger Alexandra Ohlsson.