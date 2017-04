Segern satt långt inne för unga FCH

Nilla Fors med nummer 18 på ryggen nådde högre än Trönninges målvakt och kunde nicka in 2-0. Foto: Magnus Wahlström

FC Hessleholm inledde säsongen i damtvåan med att besegra Trönninge IF med 3-1 (1-0).

– Ser man över 90 minuter är resultatet rättvist, säger FCH-tränaren Daniel Nilsson.

Den äldsta spelaren i FCH:s trupp är inte äldre än 19 år och laget startade onekligen premiären med en stor dos ungdomlig entusiasm.

Anfallarna Nilla Fors och Michelle Jormelius rann igenom Trönningeförsvaret gång på gång och hindrades enbart av en storspelande bortamålvakt.

I 21:e minuten kunde Michelle Jormelius sno åt sig bollen ute till vänster. Med fart och finess sprintade hon ifrån försvaret och fri med målvakten kunde hon relativt ohotat peta in 1-0.

– I första halvlek tycker jag att vi är snäppet bättre på det mesta, säger Daniel Nilsson.

– Vi spelar till oss bra lägen och missar kanske lite väl många chanser.

Andra halvlek inleddes med ett fortsatt spelmässigt övertag för FCH.

Efter drygt fem minuter kunde en av matchens förgrundsfigurer, Nilla Fors, i duell med målvakten nå högst på ett inlägg från vänster och nicka in 2-0 i öppet mål.

– Bra av henne att våga sticka fram huvudet där, säger Daniel Nilsson som är mycket nöjd med Nilla Fors insats:

– Hon ska ha ett stort plus idag.

Efter 2-0-målet valde Trönninge att flytta fram laget och matchen fick en mer kampartad karaktär. Trots forceringen tycktes FCH ändå ha någorlunda koll på händelserna.

Därför kom det som en blixt från en klar himmel när domaren i den 71:e minuten valde att blåsa straff till Trönninge efter en handssituation.

– Jag tycker nog att straffen är lite tveksam, men jag står förstås en bit ifrån, säger Daniel Nilsson.

Straffen placerades säkert in i den vänstra burgaveln och därefter hängde en kvittering i luften.

– Vi har en ung trupp och det syns att det blir lite stressat när de reducerar. Men vi visar upp en bra moral och kämpar på.

Trönninges jakt på kvittering medförde även blottor bakåt.

I den 87:e minuten kontrade FCH och inbytte Clara Holmberg drog till direkt på ett inspel.

Skottet blev till synes misslyckat, men målvakten lyckades inte få grepp om den höga bollen utan den letade sig in i nätmaskorna och slutresultatet 3-1 var ett faktum.

Daniel Nilsson var sammanfattningsvis nöjd med insatsen och resultatet, även om han menar att laget borde ha säkrat viktorian redan i paus.

– Det blir onödigt spännande i andra halvlek. Men det känns väldigt bra att det här unga laget får börja med tre poäng, sammanfattar han.