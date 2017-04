Från glitter till allvar med Mello-Björkman

Mellomani för alla som lider av grav schlagerstörning med Petra Mede som värd och en helkväll om 1992, då Niklas Strömstedt blir sparringpartner. Det är två av programpunkterna när Christer Björkman under en helg tar över Malmö Live och dess scener. Inleder gör hans alldeles egna pophistoria, berättad med Malmö symfoniorkester och gästartister.

Programmet till I huvudet på Christer Björkman presenterades under tisdagen, men eftersom det huvudpersonen främst har i huvudet just nu är Eurovision Song Contest och inte hade tid att lämna Kiev ens för en dag fick presskonferensen ske via Skype snarare än öga mot öga.

Det som står klart är i alla fall att arbetet med ESC framskrider, om inte enligt det sätt han är van vid att arbeta så ändå hyfsat enligt tidsplanen, och att han kommer att bjuda på ett brett program på Malmö Live i november.

– Det jag gick igång på är komplexiteten. Det är klart att det är en utmaning man inte kan säga nej till. Sen undrar jag förstås varje dygn varför jag gick med på det här, säger han.

Första kvällen, den 10 november, har fått titeln Smärta till hjärta – Christer Björkmans alldeles egna pophistoria och tar avstamp i hans barndom och uppväxtår i Borås.

– Det handlar om hur musik kan forma en personlighet om man låter den göra det.

Hur man klarar av delar av sitt liv genom musiken, säger han och nämner utanförskap som en känsla han bearbetade i ungdomen med hjälp av musik.

– Det som gjorde att musik blev en del av mig på djupet var Ted Gärdestad. Vi var lika gamla och han talade till mig på mitt språk, satte ord på mina förvirrade tankar, fortsätter Christer Björkman.

Franska chansoner och discomusik som spelades på Studio 54 i New York, dit Christer Björkman flyttade i slutet av 70-talet, blir annat som Malmö symfoniorkester får sätta tänderna i denna kväll, tillsammans med både huvudpersonen själv och några gästartister som ännu inte presenterats.

– Fredagens musik betyder något på djupet, men musik kan också bara vara ren glädje och det är Mello för mig, säger Christer Björkman om lördagens programpunkt som fått namnet Christers Mello Mani – en helkväll för dig med grav schlagerstörning.

Petra Mede, tvåfaldig och hyllad programledare för Eurovision Song Contest, blir värd för konserten som bjuder på schlagergeneralens egna favoriter genom åren, framförda av en parad av artister ur den svenska schlagereliten.

– Det kommer bara att vara favoriter, ihågkomna och glömda. Så på med glitter, boor och färger och kom dit och festa, uppmanar Christer Björkman.

Konserten följs av Klubb Euphoria! med schlager-dj:s.

Söndagens avslutande konsert vigs helt åt 1992, året då Christer Björkman själv vann Melodifestivalen med I morgon är en annan dag.

– Jag och Niklas Strömstedt ska filosofera kring musikåret 1992, utifrån en lista med det årets mest spelade låtar, där vi båda var med. Det blir ganska mycket som hans tv-program, med några gästartister, säger Christer Björkman.

– Ett antal Malmöartister kommer att tolka topplistelåtarna från 1992, förtydligar Karin Karlsson, programchef på Malmö Live och en av initiativtagarna till konceptet I huvudet på …

Några namn på helgens gästartister vill Christer Björkman egentligen inte avslöja redan nu, men när han pressas uttrycker han i alla fall en förhoppning.

– Hela min resa in i schlagervärlden började 1968, då jag drabbades av en poplåt på svenska, framförd av en kille som var väldigt snygg: Claes-Göran Hederström. I en god värld hoppas jag få se Det börjar verka kärlek, banne mej, framföras live för första gången.

Även de gemensamma ytorna på Malmö Live, utanför konsertsalarna, kommer att präglas av Christer Björkman denna helg.

– I en drömvärld vill jag få in en massa andra saker jag är intresserad av: jag vill anlägga en trädgård någonstans – jag hoppas få dit Pernilla Månsson-Colt och prata trädgård med henne, jag vill prata om musikskapande och utanförskapsfrågor och jag pratar gärna om mat och dryck.

I huvudet på Christer Björkman arrangeras den 10-12 november och biljetterna släpps den 26 april.

Och den som tror att det här är en nystart på Christer Björkmans artistkarriär tror fel.

– Snarare en oerhört pampig och värdig final, säger han.