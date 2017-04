Konst i Byagården säkert vårtecken

Ubbaboda Det är tradition att bjuda på konstutställning i Byagården i Ubbaboda varje vår och varje höst.

Nu till helgen blir det förutom konst även avslutning på årets bingopromenader.

Det är tradition att bjuda på konstutställning i Byagården i Ubbaboda varje vår och varje höst.

Nu till helgen blir det förutom konst även avslutning på årets bingopromenader.

På lördag och söndag mellan klockan 10-16 arrangeras vårens konstutställning i Byagården i Ubbaboda. Det kommer att bli en utställning med flera olika inslag.

Äldst bland utställarna är 91-årige Nils Håkansson från Vilshult som målar i olja.

Han har målat under en stor del av sitt liv, men det är först nu som han valt att ställa ut sina målningar.

Övriga utställare är medlemmarna i den så kallade ”Torsdagsgruppen” från Olofström.

I gruppen ingår Arja Sivonen, Ann Koskela, Johanna Backteman-Erkilää, Jorma Erkilää, Christina Gherasim och Birgit Johnsson.

Dessutom finns silversmeden Torsten Johnsson med. För honom är utställningen lite speciell. Han har nämligen gått i skolan i det som nu är Byagården.

Under helgen kommer det även att finnas en minnesutställning över Bo Johnsson som avled för ett par år sedan och som också tillhörde Torsdagsgruppen.

Namnet Torsdagsgruppen kom sig av att ett gäng konstnärer började träffas varje torsdagskväll på en målarkurs. Efter kursen fortsatte man att träffas och att ställa ut tillsammans. Förutom att måla har man även kunnat utbyta idéer och inspirera varandra.

Vid lunchtid under både lördagen och söndagen kommer också musikläraren Katalin Hajas att uppträda med sina elever.

Under våren har det varit ett flitigt promenerande med bingobrickor i Ubbaboda.

På söndag är det avslutning på vårens promenader och det blir kaffe med nygräddade våfflor både under lördagen och söndagen.