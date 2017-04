Martinsson tar över Karlskrona

Efter att ha lämnat tränarsysslan i Vinslöv mitt under brinnande säsong har Nicklas Martinsson nu presenterats som ny tränare i division 2-laget IFK Karlskrona.

Martinsson spenderade tre och ett halvt år som huvudtränare i Vinslövs HK innan han under uppmärksammade former fick sparken i julas.

Under våren har han ryckt in som assisterande tränare i den allsvenska föreningen Drott innan han på tisdagskvällen presenterades som ny huvudtränare för nyss degraderade IFK Karlskrona.

Under sin spelarkarriär representerade Nicklas Martinsson klubben under 90-talet och han har även på senare år haft en tränarroll.

Som assisterande tränare kommer han att få Axel Linde och Rabih Mazloum.

– Jag är mycket nöjd med denna ledartrio och anser att Niklas är en av regionens bästa tränare. I Axel samt Rabih får vi bra killar som betyder mycket för gruppen, säger sportchefen Lars Hällkvist till klubbens hemsida.