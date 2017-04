Pressade rektorer lovar uppryckning av elevernas kunskaper på Ljungdala

Robert Liljeström, Gustav Fridolin (MP) och Joakim Ask på Ljungdalaskolan pratar om hur skolans resultat ska stärkas med projketet ”Samverkan för bästa skola”. Foto. Robert Rolf

Hässleholm Ljungdalaskolan fick underkänt och förelägganden på fyra av sex områden av Skolinspektionen i fjor. Elevernas betygssnitt var sämre i nästan alla ämnen jämfört med rikssnittet.

Skolinspektionen krävde åtgärder för att skapa trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling i fjor.

På listan fanns även insatser för bättre undervisning och lärande, särskilt stöd och bättre styrning och utveckling av verksamheten.

Joakim Ask tillträdde som rektor för Ljungdalaskolan i höstas och Robert Liljeström kom in som biträdande rektor i januari.

Båda är besjälade av att vända på skutan och tror mycket på projektet ”Samverkan för bästa skola” som kommunen fått pengar till.

Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier.

Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasie och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av regeringen.

– Vi har redovisat för Skolinspektionen vilka åtgärder vi ska vidta och har fått deras godkännande, säger Joakim Ask.

Han sticker inte under stol med att det är en stor utmaning, men det ska gå.

Ljungdala har haft stor omsättning på rektorer. Många har avlöst varandra med sina visioner och styrningen av den pedagogiska verksamheten har blivit lidande.

– Vi ska organisera skolan som en skola där var och en tar ansvar för det de ska göra. Rektor och studierektor tar ansvar för verksamheten tillsammans med förvaltningen. Vi ska skapa tydlighet och styra upp pedagogiken och arbetet tillsammans med lärarna för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer, förklarar Joakim Ask.

Just nu skriver rektorerna en omfattande nulägesanalys som ligger till grund för vad Skolverket skjuter till i pengar. Allt baseras på vetenskaplig grund.

Ljungdalaskolan blir pilotskola och arbetet ska redovisas för övriga 26 rektorer i kommunen.

– Allt går ut på att eleverna ska uppfylla kunskapsmålen, säger Joakim Ask.

När paketet av åtgärder har börjat verka ska läraromsättningen ha minskat och eleverna ska känna trygghet och inse vikten av att kunskap är viktigt.

– Vi ska höja förväntningarna och kraven ska vara lika utifrån elevernas förutsättningar, förklarar Robert Liljeström.

Båda rektorerna säger med emfas att de tänker stanna på sina poster tills målen har nåtts.

Ljungdalaskolan är en av många skolor i landet med en majoritet av elever som kommer från familjer med kort, eller nästan obefintlig tid i Sverige.

Många har trauma från hemska upplevelser, flera kan inte läsa och religion och kultur krockar med majoritetssamhället.

Det är inte ovanligt att pojkar söker sig till andra intressen, som är mer lockande än studier.

– Det är många utmaningar, men genom tydlighet och lika förväntningar i kombination med lärarnas pedagogiska kraft är det möjligt att klara målen, menar Joakim Ask.