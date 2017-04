Ville ha foto på död person

HÄSSLEHOLM

När ambulans och räddningstjänst ryckte ut till ett boende hörde en utomstående person, men som är anställd på omsorgsförvaltningen, av sig till personalen på boendet via Facebook för att få reda på vad som hänt. Den utomstående ska i sin tur ha fått uppgifter från en anställd på boendet att en brukare ska ha avlidit under kvällen.

Några dagar senare berättar en timvikarie på boendet att den utomstående via Facebook hört av sig till en annan person för att få ett foto på den avlidne brukaren, detta foto skulle has för privat bruk.

Nu lex Sarah-anmäls händelsen eftersom det är ett hot mot sekretessen att via Facebook försöka få reda på vad som hänt. Detta borde dessutom den utomstående personen känna till med tanke på sin anställning inom omsorgsförvaltningen. Enligt lex Sarah-anmälan har något liknande inte inträffat tidigare inom verksamheten.