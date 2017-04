Facebooksförfrågan bakom nytt damlag

Hörja IF är nytt lag i damserierna.

Isabell Nilsson från Hörja la i vintras ut en förfrågan på Facebook om det var någon som var sugen på att spela fotboll. Inte kunde hon ana att gensvaret skulle bli så stort som det blev.

– Inte kunde jag tror att det skulle utmynna i seriespel, säger Isabell vars Hörja IF på söndag spelar premiär i den nordöstra fyran hemma på Villevallen mot Vittskövle.

Isabell Nilsson har under många år spelat fotboll i Hästveda. Efter att ha flyttat till Hörja tyckte hon att det var något som saknades.

– Efter att jag fått min son blev jag sugen på att spela fotboll igen, säger Isabell som tog hjälp av sociala medier.

– Jag testade att skriva i olika grupper och frågade om det fanns tjejer som var i samma sits som jag. Från början var det bara meningen att vi skulle träna. Det fanns absolut inga tankar om att vi skulle spela seriefotboll.

Men gensvaret blev över förväntan vilket fick till följd av att Hörja IF nu även har ett damlag i seriespel.

– Det kom jättemånga till träningarna vilket glädjande nog hållit i sig. Vi har en trupp på runt 20 spelare så det kommer nog gå bra även om det i år är mer som en uppstart där målsättningen är att spela ihop oss.

Isabell själv kommer dock inte spela med laget under vårsäsongen då hon är av tre spelare som just nu ska få eller just fått barn.

– Men jag kommer tillbaka och spelar i höst, lovar Isabell Nilsson.



Hörja IF är för övrigt den enda klubb i de lokala serierna som har en kvinnlig tränare. Hon heter Hanna Turesson och har ett fotbollsförflutet som spelare i Finja och Farstorp.

– Den enda erfarenhet som tränare har jag från FC Hessleholm där jag hade hand om sjuårstjejerna.

Det var snabba bud då Hanna fick uppdraget som tränare i Hörja.

– Jag fick reda på det klockan sex på kvällen och gjorde min första träning med damerna en timme senare.

Det är en blandad kompott av spelare då åldersspannet i truppen är mellan 20 och 40 år.

– En del är rena nybörjare och några damer som börjat spela igen efter en graviditet, berättar Hanna som är målvakt i laget.

– Det är en position jag aldrig spelat på.

Turesson menar att det viktigaste inte är att vinna matcherna.

– Vi kommer inte vara så resultatinriktade och hänger inte med huvudet om vi åker på en del storförluster så här i början, säger Hörjatränaren vars tjejer i onsdags tränade tillsammans med klubbens herrar.

– Ett bra sätt för oss att komma upp i matchtempo och även ett fint sätt att skapa sammanhållning i föreningen.

Premiären blir hemma på Villevallen på söndag klockan 17.00. För motståndet står Vittskövle som Hörjadamerna nyligen mötte i en träningsmatch.

– Då trillade det in lite bollar i början men sedan blev det bättre, säger Hanna Turesson.