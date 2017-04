Felparkerade bilar hindrar torghandeln

Osby Upprörda torgbesökare kunde under fredagen konstatera att vagnen från Törnqvists handelsträdgård vänt och kört hem igen.

Trots parkeringsförbud hade personbilar parkerat på det hyrda utrymmet.

– Det här är inte första gången, berättar Lars Törnqvist. som just den här dagen tröttnade och körde hem igen. Enda gången det varit tomt på bilar var när kommunen satte upp koner.

Det blev med andra ord ingen förtjänst, för Lars Törnqvist under fredagen, men heller ingen frukt, inga grönsaker och inga vårblommor till kunderna.

Trots att det finns en skylt som upplyser bilisterna om att det är föbjudet att stanna och parkera på fredagar när det är torghandel var platsen ockuperad.

– Det känns hopplöst när man packat två stora lastbilar och sedan bara måste vända om, suckar Lars Törnqvist.

Men en lösning är på gång enligt Tobias Stensson på driftenheten i Osby kommun.

– Skylten vid infarten kommer att sänkas för att synas bättre och skyltar kommer att sättas upp på lyktstolparna där bilarna parkerar, berättar han.

Han förklarar också att de här skyltarna är beställda och borde ha kommit.

Tobias Stensson berättar att det även kommer att finnas parkeringsvakt på plats vid vissa tillfällen när det är torghandel.

De bilar som stått parkerade på torgytan under fredagen kommer att få ett brev hem med information om att det är föbjudet att parkera under fredagens torghandel.

– Vid helger där torsdagen fungerar som en fredag blir det förbjudet att parkera under torsdagen i stället, berättar Tobias Stensson. Men då kommer koner att ställas ut. Nästa gång blir till midsommar.

– Och nästa fredag ska garanterat torghandeln fungera, tillägger han.