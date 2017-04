Glada kor skuttar ut i det fria

Hans film sätter ljuset på land grabbing

DOKUMENTÄR När Joakim Demmer började spela in sin dokumentärfilm Dead Donkeys Fear no Hyenas, om land grabbing i Etiopien, anade han inte vad han gav sig in på. Huvudpersonen tvingades fly landet, en annan person greps och riskerar nu fängelse och under inspelningstiden bröt oroligheter ut i hela landet. – Det blev en lite för spännande resa i bland, säger han.