Mössen fortsätter roa sig på Malmös gator

Tjoffsans tivoli slog upp portarna tidigt på söndagsmorgonen. Vem Tjoffsan är råder det ännu så länge oklarhet kring. En kvalificerad gissning är att det kan vara en blinkning åt Astrid Lindgrens saga om Nils Karlsson Pyssling, där det finns en elak råtta som går just under namnet Tjoffsan.Foto: Stefan Persson

Malmö Musrestaurangen Il Topolino och den intilliggande nötbutiken Noix de Vie hann bara vara stängd några månader innan Malmös små gnagare behövde nya förlustelser. Tidigt på söndagsmorgonen slog Tjoffsans tivoli upp portarna på Södra Förstadsgatan, granne med en annan kulturinstitution – Poeten på hörnet.

En bild på tivolit postades tidigt på söndagsmorgonen på Instagramkontot som tillhör Anonymouse, den anonyma grupp som skapade den snabbt världsberömda restaurangen IL Topolino på Bergsgatan.

”Last night Tjoffsans Tivoli (Amusement park) set camp in Malmö, and are now welcoming visitors of all ages”, skriver Anonymouse vid bilden, som snabbt fått stor uppmärksamhet. Många följer kontot sedan förra gången det begav sig. Fyra timmar efter att bilden publicerades hade drygt femtusen gillat den, och ett hundratal kommenterat.

På morgonkvisten var det dock inte så många som sökt sig till den fysiska platsen för tivolit, som står lite gömt bakom ett elskåp. En barnfamilj, några förbipasserande flanörer, en fotograf och Skånskans utsände – fler var det inte som hittat till Malmös senaste och numera enda tivoli.



Restaurangen, som öppnade den åttonde december i fjor, stod kvar fram till dagarna före nyår då den togs bort efter att ha blivit vandaliserad. I början av året lade Anonymouse ut en bild på Instagram på vad som nu visade sig vara en tivolivagn. Den står nu inne på tivoliområdet där den utgör spådamen Madame Raclettes mottagning.

Utöver möjligheten att få sin framtid sannspådd finns allt en mus kan önska sig på tivolit. Ett pariserhjul, ett lyckohjulet ”lucky cheese” – lyckans ost -, magiska tekoppar, poolparty och ett skräckkabinett som endast den modigaste musen torde våga träda in i. Entrétrappan leder rakt in i gapet på en katt.

Nu återstår bara för de små fyrbenta besökarna – stadsmössen – att hitta hit, erlägga entréavgift och sedan förlusta sig i vad Malmö åter erbjuder dem.





