Finalist i P4 Nästa Kristianstad

Countryartisten Chris L Svensson från Bjärnum har blivit utsedd till en av finalisterna i P4 Nästa i Kristianstad. Han tävlar med sin låt ”Drive”. Finallåtarna får radiospelningar i P4 och vinnarbidraget får en utmanarchans på Svensktoppen.

Tidningen har tidigare skrivit om Chris, då han var på väg till Nashville i USA för att promota sitt första countryalbum. Beskedet att han är en av finalisterna i tävlingen fick han via telefon i Las Vegas, där Chris befinner sig just nu. Första juni uppträder Chris i Tivoliparken i Kristianstad tillsammans med de fyra andra finalisterna. Han kommer även spela på Helgeåfestivalen i Knislinge.

P4 Nästa är en rikstäckande musiktävling och hette tidigare Svensktoppen nästa. Det är tionde året som tävlingen anordnas och den hålls på 25 olika lokala kanaler runt om i landet. Åtta låtar kommer slutligen väljas ut att tävla mot varandra i en riksfinal. Förra året kom det in över 800 låtbidrag.