Alliansen bjöd in rödgröna till samtal

HÄSSLEHOLM De politiska valen av vice ordförandena till nämnder och styrelser har skjutits på framtiden, efter att Alliansen oväntat bjudit in de rödgröna till samtal.

Något som fick Björn Widmark (FV) att ifrågasätta om treblocks-tanken verkligen gäller än.

Redan före fullmäktigemötet samlades Pär Palmgren (M), Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C) kring ett bord i foajén.

– Så här kan vi inte ha det, sade Lena Wallentheim.

När mötet öppnade begärde Palmgren, som nu alltså är kommunstyrelsens ordförande, ordet.

– Vi har under en längre tid haft ett väldigt oklart parlamentariskt läge och vi i Alliansen har därför tagit kontakt med de rödgröna i syfte att få till en lösning för kommunens bästa. Så under pågående samtal vill vi bordlägga samtliga val av viceordföranden här ikväll, sade han.

Socialdemokraternas Lena Wallentheim bekräftade att diskussioner förs men ville ändå att besluten skulle fattas under kvällen. Som tidningen tidigare berättat har hon tillsammans med V, C och MP sagt sig göra anspråk på de vice ordförandeposter som blivit vakanta efter att flera SD-ledamöter hoppat av i protest mot hur partiet behandlat Ulf Erlandsson (SD).

De rödgröna har redan andre vice ordförande-posterna.