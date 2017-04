Ladugård står i brand

Häglinge En stallbyggnad utanför Sösdala håller just nu på att brinna upp.

Polis och räddningstjänst larmades vid 11-tiden till en gård utanför Sösdala med anledning av att en ladugård stod i brand.

– När vi kom fram till platsen var stallbyggnaden totalt övertänd, säger Per Friis på Räddningstjänsten Syd.

Räddningstjänsten bedömde att det bästa i situationen var att låta byggnaden brinna upp helt.

– Det blir mindre miljöpåverkan om vi låter den brinna upp än om vi försöker släcka den, säger Per Friis.

Han uppskattar att det rör sig om en byggnad på 17 gånger 8 meter.

Stallbyggnaden är hopbyggd med ett garage, och det är garaget som räddningstjänsten koncentrerar sig på att rädda undan lågorna.

Räddningstjänsten räknar med att byggnaden kommer fortsätta att brinna under hela dagen.

– Men vi har det under kontroll. Just nu handlar det mest om att titta till branden och se till så att den inte sprider sig, säger Per Friis.

Inga människor eller djur ska ha befunnit sig i den brinnande byggnaden.

– Det var bara en personbil som stod där inne, och lite förvaring, säger Per Friis.

Hur branden uppstått är i nuläget oklart.