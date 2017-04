Ny järnväg läggs i rallyfart

Sammanlagt ska omkring sju mil järnväg bytas ut mellan småländska Vislanda och Ballingslöv. Arbetet inleddes i lördags och beräknas vara klart någon gång under midsommarveckan. Foto: Magnus Wahlström

Under den regniga måndagen sträckte sig det cirka 800 meter långa tåget bokstavligen så långt ögat kunde nå.

Vislanda/ballingslöv I lördags påbörjades omläggningen av järnvägen mellan småländska Vislanda och Ballingslöv.

Sammanlagt ska det österrikiska verkstadståget byta ut cirka sju mil järnväg.

Verkstadståget är 800 meter långt och har en bemanning på närmare 150 personer.

Flitens lampa lyser starkt från de många arbetarna som trotsar måndagens barska väderlek för att byta ut det uttjänta spåret.

– Spåret har nått sin livslängd, det är från slutet på 70-talet. Underhållskostnaderna sticker iväg om man ska hålla liv i det. Så det var dags att byta, säger Stefan Källberg som är projektledare på Trafikverket.

Projektet är stort för Trafikverket och beräknas kosta cirka 400 miljoner kronor totalt, inklusive en materialkostnad om 140 miljoner för bland annat sliprar och räls.

Det långa tåget är effektivt och avverkar ungefär 1 800 meter järnväg per dag.

Om inget oförutsett inträffar beräknas de vara framme i slutmålet Ballingslöv någon gång under midsommarveckan i juni.

Själva arbetet utförs med en tydlig systematik. Längst fram i färdriktningen tas de gamla sliprarna, makadammet och rälsen upp.

Därefter siktas makadammet för att sedan läggas tillbaka på en ny bädd innan nya sliprar placeras ut och rälsen justeras.

– Det är ganska enkelt. I den främre änden åker det gamla spåret in och i den bakre kommer ett nytt ut, sammanfattar Stefan Källberg.

Dessutom tar man tillvara på mycket av överskottsmassan, varav mycket går till ett av Trafikverkets projekt i Osby.

– Sammanlagt går cirka 25 000 kubikmeter dit, säger Stefan Källberg.

Samtidigt som den rullande österrikiska verkstaden tuffar framåt och byter ut det ena spåret susar med jämna mellanrum andra tåg förbi på spåret bakom. Ulf Lindberg, säkerhetschef på Svensk Järnvägsteknik, berättar att säkerhetsarbetet kring projektet är rigoröst.

– Vi har många tågvarnare som varnar personalen för tåg på spåret bakom. Det är en tuff roll, för de enda de gör är att stå och titta efter tåg och varna, berättar han och tillägger:

– Dessutom har alla med sig en personlig riskbedömning för just deras roll när de ger sig ut i arbete.