Det blir ingen extern handelsplats i Osby

osby Ja eller nej till dagligvaruhandel med livsmedel på ett framtida handelsområde? Det tycktes vara frågan på förhand.

Men det blev till slut nej till ett handelsområde överhuvudtaget.

Nu förefaller frågan vara död.

Den stora snackisen inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen gällde handelsområdet Lars Dufwa.

Partier som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade valt att inte låta partipiskan vina och gett ledamöterna grönt ljus att frifräsa, allt efter eget tycke.

Det fanns helt enkelt ingen ideologi som låg till grund för röstningen.

Förutsättningarna var därför väldigt ovissa. Det återspeglades vid voteringarna, två till antalet.

Först ställdes ett ”ja” och ett ”nej” till detaljplanen i sin helhet mot varandra (ja, inklusive dagligvaruhandel med livsmedel).

Där röstade 13 ledamöter ”ja”, 16 ”nej” (avslag) och 12 avstod.

I nästa votering ställdes avslaget mot kommunstyrelsens (kompromiss)förslag om ja till handelsområde, men utan livsmedelsförsäljning.

16 röstade för avslag, 12 var för och 13 avstod från att rösta.

Därmed var saken klar. Det blir inget handelsområde.

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) röstade för mellanförslaget, alltså ja till handelsområde utan livsmedelsförsäljning.

–Jag tror inte på att konservera, att allt ska vara som det alltid varit.

Men om man vill ha ett levande centrum var livsmedelsförsäljning en risk.

Marika Bjerstedt Hansen säger att hon haft svårt att bestämma sig under resans gång.

– Ibland är det svårt att veta vad som blir bäst, även om politiker ogärna medger det.

Och nu är frågan om en extern handelsplats död?

–Ja, det verkar vara så.

Oppositionsrådet Niklas Larssson (C) är säker på att frågan om handelsplats Lars Dufwa nu är begraven.

Som motståndare till planerna är han tillfreds med utfallet.

–Det är klart att jag är glad. Roligt att Socialdemokraterna var splittrat så att vi kunde styra upp detta.

Sex socialdemokratiska ledamöter röstade nej. Liksom fem centerpartister, en sverigedemokrat, en miljöpartist, en liberal samt två vänsterpartister.

Vinnarna är de drygt 2000 personer som skrivit under namnlistor mot etablerande av en extern handelsplats, säger Niklas Larsson.

– Nu är det upp till kommunen och handlarna att satsa på en utveckling av centrum.

Det är även dit Marika Bjerstedt Hansens (S) blickar riktas.

– Frågan om Lars Dufwa är avgjord, så då slipper vi lägga tid på polariseringen som funnits. Nu kan vi tillsammans lägga tid på centrumplanen.

Utställningstiden för centrumplanen, under vilken medborgarna kan komma med synpunkter, har blivit förlängd.

–Jag hoppas att centrum kan bli en spännande och rolig plats.

Att så många ledamöter (13) avstod från att votera i andra omgången förklaras av att deras förslag förlorade i första.

Att 12 avstod i första omgången förklaras av att de ville rösta på kommunstyrelsens ”kompromissförslag” i andra omgången.