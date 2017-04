Kristianstadsbor i pedofilgripande

Skåne/Kristianstad Tre män från Skåne varav två från Kristianstad, födda 1980 och 1994 misstänks för barnpornografibrott.

Den tredje mannen från Klippan anhölls medan Kristiandsmännen släpptes efter frihetsberövandet tidigare under tisdagen.

50 personer greps under tisdagsmorgonen i hela landet av polisen i en av de största insatserna mot nätpedofiler någonsin. Operationen går under namnet ”Bofink”.

Totalt elva personer frihetsberövades från polisområde Syd. De är från Klippan, Kristianstad, Sölvesborg, Emmaboda, Karlskrona och Västervik. de misstänka är födda mellan 1959 och 1994 och är både män och kvinnor.

Personerna greps när brotten upptäcktes.

Vilka brott som gärningspersonerna har begått mot barnen är, enligt polisen oklart, men man arbetar vidare med utredningen.

En man från Klippan, född 1959, är misstänkt för barnpornografibrott och misstankarna rör händelser i början av 2017. Andra personer i mannens närhet har också förhörts, berättar åklagare Eleonora Andersson för Sydsvenskan

Hon kan inte säga var det slutar någonstans,

‑ Men jag har inget som indikerar att det finns fler i dagsläget än vi har kunskap om.

Mannen sitter anhållen, fortsätter åklagare Eleonora Johansson. Det finns inga andra misstänkta.

Källström Bendrik vid Nationella operativa avdelningen, Noa, säger till Svenska Dagbladet att om materialet ser nyproducerat ut och polisregionerna inte kan identifiera barnen så kommer man att göra allt för att försöka identifiera dem.