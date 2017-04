Orienteringsfest i ur och skur

Niklas Edvardsson har designat åtskilliga banor under 20 år. Foto: TOMAS GUSTAVSSON

Vårsol blandad med en och annan kraftig hagelskur. Det bjöds på klassiskt orienteringsväder när Hästveda OK arrangerade sin nationella tävling under helgen.

Och en blandad väderkompott tycktes passa orienterarna perfekt för det var många glada miner och nöjda löpare som sprang Niklas Edvardssons banor.

– Idén är ju att ha banor och klasser som kan passa alla från nybörjare till elitlöpare, berättade Kim Pettersson, nestor i Hästvedaklubben och som just lämnat ett 17 år långt ordförandeskap i Skånes orienteringsförbund.

– Närmare 30 år i styrelsen där fick räcka även om jag så klart fick stanna kvar i valberedningen. Sedan jobbar jag förstås också vidare för Hästveda OK.

Runt 500 starter klarades av i den här tävlingen som också innehöll inskolnings- och utvecklingsklasser samt rena motionstävlingar.

Den här gången hade klubben förlagt samlingsplatsen till Essetorps skola mellan Hästveda och Farstorp. Byskolan som hade elever fram till 1950-talet och nu är en del av byggnaderna i Barnens by.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Malmö stad och Barnens by men just här har vi inte haft start- och målplats tidigare, förklarade Kim Pettersson.

Piparskartan används och mycket rutinerad banläggare var Niklas Edvardsson som tillsammans med tävlingsledaren Håkan Eriksson blev ett par av nyckelfigurerna under söndagstävlingen.

– Jag la väl mina första banor för 20 år sedan så det har blivit några genom åren, berättade Niklas Edvardsson och förklarade att det var dels vurmen för kartor och dels för sporten som gjorde honom till banläggare.

Bara inför den här tävlingen har 72 kontroller placerats ut i bok- och granskogen som utgör Piparpsområdet.

– Man börjar väl jobbet någon gång efter nyår för det är ju mycket som skall kontrolleras och planeras ute i skog och mark, förklarade Edvardsson.

Bredden på löpare från riktigt unga knattar och upp till rutinerade veteraner gör att det den här söndagen ser bra ut för sporten i Skåne, men är detta också fallet?

– Jo, vi har haft ett trendbrott uppåt när det gäller aktiva de två senaste åren, berättade Kim Pettersson om de 39 orienteringsklubbar som finns i Skånedistriktet.

– Man tycker ju också att sporten skulle ligga i tiden och det händer mycket nytt med allt från GPS till trail-lopp så jag tror på en positiv framtid för orienteringen.