Eric Jedhammar har avlidit

Köpman Eric Jedhammar i Hässleholm har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 91 år. Med honom har en verklig profil bland stans handlare gått ur tiden.

Tillsammans med hustrun Brita drev Eric Jedhammar under flera årtionden företaget Erics Manufaktur. Smålänningen och småländskan – båda från bondemiljö – gifte sig 1956 och kom efter ett år som handlare i Traryd till Hässleholm 1958. Där startade de då sin första affärsrörelse, i målarmästare Lundbergs lokaler vid Godtemplaregatan. Då handlade det om barnkläder.

Snabbt blev ”Erics” ett begrepp bland många barnfamiljer. Flytten från Traryd till Hässleholm blev verkligen ett lyft. Efter bara några år fick Erics större och bättre lokaler på andra sidan gatan. Sortimentet utökades från kläder för barn och ungdomar till att även omfatta konfektion för damer och herrar. Det blev ännu mer arbete.

Eric hette som ung Nilsson i efternamn. Hans far var både snickare och bonde. Eric arbetade först i en lanthandel i hembygden men kom via sin mor, på ett skrädderi, in i klädbranschen.

Brita från Ljungbytrakten jobbade först inom vården och sedan i tidningsbranschen, innan hon 1956 gifte sig med Eric Nilsson. De unga makarna insåg tidigt, att den framtida handeln skulle komma att flytta bort från landsbygden och i stället utvecklas i städer och andra tätorter. Brita hade redan då sin bästa väninna i Hässleholm. Därför kändes det naturligt att flytta till Göinge.

Sömnad, tillverkning av skärp. Maskning av nylonstrumpor, damkjolar, förkläden, lakan, försäljning av stickade varor av olika slag, byxor, jackor, rockar, kostymer … Ja, mycket kom och gick under de arbetsfyllda bortåt 60 åren, innan dottern Annika lade ner det allra sista av Erics för bara något år sedan.

Efter 50 år i branschen, i Hässleholm, konstaterade Eric Jedhammar i en intervju i Norra Skåne, att klädmodet inte längre riktigt var som förr:

”I dag kan man ha på sig vad man vill”, förklarade den rutinerade köpmannen då.

Eric Jedhammar arbetade i butiken och företaget upp i hög ålder. Han och Brita slet tillsammans under mer än 50 år. Eric var en bit över 80, när han gjorde sin sista arbetsdag. Brita jobbade nästan heltid, tills hon var drygt 80 – och i år ska hon bli 86. Makarna byggde hus på Östervärn i Hässleholm 1966.

Den avlidne köpmannen tyckte om att dansa och att resa, men han jobbade nästan alltid. Butiken hade kunder från både stad och land. Periodvis var medelålders kvinnor den största kundgruppen. Erics betjänade flera generationer.

Under åren fanns Erics på cirka tio olika platser: Godtemplaregatan, Finja, Maxihuset i stan, flera adresser på Första Avenyen, Östergatan och så vidare. Kunderna hittade alltid dit.

Närmast sörjande är hustrun Brita, barnen Mats, Marie, Annika och Anders med familjer, barnbarn samt övrig släkt.