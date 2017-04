Avtal måste ge företagen fördelar

Byggbranschen måste ha kollektivavtal som ger konkurrensfördelar!

Just nu pågår en intensiv avtalsrörelse inom många branscher. Oftast brukar avtalsrörelser inte uppmärksammas förrän det blir en konflikt. Då är det värt att komma ihåg att det är under avtalsrörelser som bland annat lönenivåer för kommande år sätts mellan arbetsmarknaders parter.

Vi som förhandlat under åren, har filat fram kollektivavtal som ger medarbetarna i bygg- och anläggningsbranschen en avtalspension, försäkringar, ett trygghetssystem vid arbetsskador eller vid omställning, ordnings- och skyddsregler, tillgång till arbetskläder, permissionsregler, rese- och traktamentsregler, företagshälsovård samt reglerade och tydliga ersättningsnivåer.

Det finns fortfarande utmaningar som bygg- och anläggningsbranschen står inför. Inte minst nu när det ska byggas hundratusentals bostäder med tillhörande infrastruktur. Ett problem som flera av våra medlemsföretag identifierar är det faktum att många byggföretag idag står utanför kollektivavtalen.

Det innebär i förlängningen att konkurrensen snedvrids och att våra medlemsföretag missgynnas. I en enkätundersökning bland våra medlemsföretag uppger 70 procent att de skulle önska att fler tecknade kollektivavtal. På frågan om vad våra medlemsföretag tror skulle kunna få fler att teckna kollektivavtal svarar merparten att ett mer flexibelt och konkurrenskraftigt kollektivavtal skulle gynna branschen som helhet.

Diskussionen kring ett flexiblare byggavtal har först under en längre tid. Vi på Sveriges Byggindustrier tror att det är en avgörande faktor för att fler byggföretag som idag står utanför avtalen just väljer att teckna ett. Om vi vill att framtidens byggbransch än mer ska präglas av goda villkor och en sund konkurrens är det just den inriktningen vi bör välja när vi i framtiden diskuterar byggavtalet med vår motpart. Idag anser över 60 procent av våra medlemsföretag att företag utan kollektivavtal har konkurrensfördelar. Det är oacceptabelt.

Utmaningarna inom bygg- och anläggningsbranschen är många. Därför är det idag glädjande att vi tillsammans med våra motparter diskuterar byggbranschen framtid och att det råder samförstånd inom en rad frågor. Nu hoppas vi även att vi kan få till ett treårigt avtal för att i lugn och ro kunna arbeta för en byggbransch i världsklass.