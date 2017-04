Moln och kyla följs av sol

Vädret Det fortsätter att vara kyligt i Skåne under helgen.

Men någon rekordkall april behöver det inte bli.

Trots snö, hagel och kalla vindar inleddes april med ett ganska varmt väder, säger Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI.

Så när vi sammanfattar årets april vädermässigt behöver det inte alls resultera i några rubriker om snudd på rekordkyla.

– Man glömmer snabbt hur det var för några veckor sedan.

Även fredagen och inledningen av helgen blir kall. Som mest lär kvicksilvret komma upp mot en tio grader mitt på dagen.

Prognosen talar också om en molnig fredag, något som fortsätter även nästa dag.

-Även under lördagen kan det vara mycket moln med regn till och från, säger Emelie Karlsson.

Under söndagen ser det bättre ut vädermässigt.

Ett högtryck växer sig starkare och kan märkas i Skåne under söndagen. Även under nästa vecka ser det hoppfullt ut.

– Det kan bli ganska soligt och det kan fortsätta in i nästa vecka.

Under början av veckan kan det bli upp mot en 15 grader varmt, ingen större värme, men ändå en påminnelse om att vi går mot varmare tider.