Hotade att bränna ner familjens hus

hässelholm En man i 50-årsåldern står åtalad för misshandel och olaga hot.

En av de utsatta, hans dotter, vittnar om år av hot och misshandel.

Under fredagens huvudrättegång i Hässleholms tingsrätt närvarade hans före detta fru och sambo samt två av deras gemensamma barn.

Den 52-årige mannen, som suttit häktad sedan den 7 april, är åtalad för att ha slagit sin exfru och dragit i hennes hår.

Han ska även ha hotat att bränna ner huset som både exfrun och mannen bor i och hotat döda både henne och de två döttrarna.

Den ena dottern som dödshotats enligt åtalet, påtagligt nervös under rättegången, vittnade om att misshandel och hot har förekommit under hela hennes uppväxt.

Hon förklarar att när någon försöker försvara hennes mamma tar pappan det som ett hot mot honom”, berättade dottern under rättegången.

Upprinnelsen till misshandeln ska enligt den före detta frun ha varit att mannen bad om hjälp av den ena dottern för att överklaga ett beslut om hans körkortstillstånd. Mannen har nämligen på grund av detta fått sitt körkort indraget på grund av sjukdom.

När kvinnan förklarar detta för honom blir han upprörd och därefter ska han ha slagit sin före detta och hotat döda både henne och två av döttrarna.

Han ska ha försökt få tag på en kniv men döttrarna tog var sitt grepp om honom och lyckades stoppa mannen från att attackera.

52-åringen ska enligt exfrun i samband med detta även ha hotat bränna ner det gemensamma huset.

Händelserna ska ha inträffat i början av april i år.

Mannen uppgav under huvudförhandlingenatt han har ett sjukdomstillstånd som gör att han har svårt att minnas och uttrycka sig.

Han har inget minne av att varken hotat bränna ner huset eller misshandlat sin före detta fru. Förundersökningen gör också gällande att mannen svamlat under förhör.

Domen väntas falla den 18 maj.