Hon gick från försäljare till hundfrisör

OMSTART. Efter mer än 20 år inom försäljningsbranschen beslutade sig 48-åriga Petra Lilja för att byta bransch. En ettårig lärlingsutbildning senare har hon nu öppnat en egen frisersalong för hundar, ett beslut hon inte ångrat.

Petra Lilja har alltid haft ett genuint djurintresse där det framför allt har handlat om hästar och hundar, och sedan februari i år har detta intresse också tagit klivit in och blivit en stor del av hennes yrkesliv.

– Jag tänkte att jag skulle göra något helt annat och jag har inte ångrat mig en sekund, säger Petra Lilja mellan klippningarna av två hundar.

För från att i stort sett alltid jobbat med försäljning och marknadsföring i olika former och träffat många människor dagligen har Petra gjort helt om till att ha sin verksamhet hemma i familjens ombyggda garage och i stort sett bara träffa hundägarna som kommer för att få sina hundar klippta.

– Ja, det är en helomvändning kan man säga. Men jag träffar ju lite folk här också och har lite kundkontakt kan man säga även om det inte är som tidigare. Annars är det bara jag och mina hundar, men jag trivs med det, säger Petra Lilja som under ett års tid gått som lärling hos Louise Ekblad på Svedala hundtrim.

Intresset för att byta yrkesbana har kommit smygande.

Under åren har Petra många gånger fått hoppa in och klippa hästar och då har intresset vuxit för att även ta sig an de mindre fyrfota vännerna. När familjen sedan skaffade sig dvärgpudeln Hedda växte sig tankarna på karriärbyte än starkare.

Den årslånga utbildningen innefattade allt hon behövde för att kunna starta upp egen verksamhet, men även om hon är igång sedan drygt två månader räknar hon sig inte som färdigutbildad. Långt därifrån.

– Jag utbildar mig kontinuerligt i olika raser för det gäller att hålla sig à jour. När man klipper en hund gäller det hela tiden att utgå från just den rasen för alla ska klippas på sitt speciella sätt, säger Petra Lilja som haft en stadig kundkrets sedan hon slog upp portarna till Hessle hundfix som hennes företag heter.

– I början har det varit mycket hästfolk som kommit hit, men sedan har det spridit sig och det kommer hit hundägare som bor en bra bit bort. Gör man bara ett bra jobb så brukar de inte bry sig om var man finns, säger Petra och ger exempel på hur många hundägare brukar resonera.

– Först kommer barnen, sen kommer hunden och sen kommer mannen. Många är beredda att lägga hur mycket pengar som helst på sin hund, säger hon och skrattar.

Att ha företaget på hemmaplan ser Petra bara fördelar med.

– Här kan jag släppa ut hundarna och rasta dem som jag vill när de är färdiga och väntar på sina ägare. Sen har vi kunnat bygga om lokalen här exakt så som jag vill ha den, säger Petra under tiden hon tvättar den ettåriga shih tzu-blandningen Signe inför hennes klippning.

Än så länge är hundklippningen ingen heltidssysselsättning för Petra, men drömmen är att det ska bli så.

– Det tar tid att bygga upp verksamheten, men visst är det drömmen, säger Petra Lilja.