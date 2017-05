Han månade om hembygden

Som tidigare meddelats har Viking Svensson, Hallaryd, avlidit i en ålder av 94 år. Närmast anhöriga är dottern Ewa med maken Kent i Helsingborg, barnbarnen Lii, Nina och Mia med familjer bosatta i St Malo, Frankrike samt Stockholm.

Viking Svensson växte upp i en familj där fadern var byggnadsmästare. Han hjälpte sin far i unga år och som 16-åring startade han egen tillverkning av saftställ i snickerifabriken.

Han kom tidigt i kontakt med musiken och under många år spelade han slagverk, trumpet, klarinett och violin i olika orkestrar.

1946 byggde och öppnade han café och konditori. Han gifte sig med Siri Nilsson 1947 och de drev rörelsen tillsammans fram till 1975. Där anordnades även olika slags tillställningar som kalas och begravningar. Under åren 1949 till 1952 fanns även en mjölkaffär i företaget. Mejeriprodukterna hämtades på Mejeriet i Hallaryd och såldes sedan i en del av rörelsen.

Viking Svensson byggde en minigolfbana och denna blev en naturlig populär samlingspunkt i samhället. 1954 till 1960 drev de servering i Hallaborg.



Fotboll var ett stort intresse och han spelade under många år fotboll som center för Hallaryds IF. Han var också aktiv i lokalrevyn ”Plock 12:an”, där han var delaktig med att skriva visor och sketcher.

Under en tid arbetade Viking i Finspång och i Lund som kontrollsynare. Han sålde även försäkringar för Förenade framtiden. Under en period skrev han notiser om lokalfotboll för tidningen Norra Skåne.

Viking var Hallaryd trogen i så gott som hela sitt liv, han var en sann kämpe för dess utveckling.

Föreningslivet stod honom varmt om hjärtat och han var aktiv i många olika föreningar under årens gång. Han startade Hallaryds gatubelysningsförening på 60-talet och var en av initiativtagarna till Hallaryds sockenråd. I dessa föreningar var han även ordförande under en viss tid så även i släktföreningen från dess start 1986 och fram till sin död.

Han var aktiv i studiegruppen Hallaryd förr och nu, medlem i Hallaryds idrottsförening, Frysfacksförening och Hembygdsförening, där han har haft olika uppdrag.

På äldre dar blev han intresserad av dialekter och då speciellt ”hallaryska”. Han dokumenterade detta för kommande generationer.

Inget var honom främmande. Han skaffade dator tidigt och med nyfikenhet följde han där de lokala nyheterna som världsnyheter. Han såg även till att skypa, vilket han lärde sig använda trots sin höga ålder, med sin familj som var spridda runt om i världen.