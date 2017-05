Föräldrar åtalas för sitt spädbarns död

Kristianstad De två föräldrar som misstänks för att ha orsakat sitt spädbarns död i höstas har nu åtalats misstänkta för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Enligt åklagare Eva Norberg i Kristianstad begick föräldrarna misshandeln med uppsåt och att det var av oaktsamhet som de orsakade att den en månader gamla flickan avled.

Efter åtta månader lämnades åtalet in och den flera tusen sidor omfattande förundersökningen till tingsrätten i Kristianstad.

7 augusti 2016 föddes parets dotter, som avled den 10 september på Skånes universitetssjukhus i Lund. Enligt Eva Norberg har föräldrarna i samförstånd under tiden 10 augusti till 9 september i fjor misshandlat sitt spädbarn genom att vid upprepade tillfällen utövat grovt våld mot hennes huvud och kropp.

Eva Norberg skriver att de har tillfogat flickan kraftig smärta och synnerligt lidande. Flickan hade en stor röd missfärgning och svullnad under tungan, som gjorde att hon hade svårt att äta. Hon hade svullnader och flera blåmärken i ansiktet, vid revbenen på benen och foten samt mer än 20 revbensfrakturer och instabilitet i bröstkorgen så att hon kändes ”sönder” när hon lyftes.

Som föräldrar ska de garantera omsorg och skydd av sitt barn.

Det har de inte gjort, enligt åtalet. Vid flera tillfällen har de inte berättat för sjukvården om dotterns skador och mående och dessutom underlåtit att söka vård i tid och därmed sett till att hon kunde få vård.

– Föräldrarna har härigenom brustit i sitt ansvar att skydda dottern, vilket medfört att hon fått skadorna och tillfogats svårt lidande och kraftig smärta, skriver Eva Norberg.

Föräldrarna har visat synnerlig hänsynslöshet och råhet och våldet har riktats mot ett helt försvarslöst barn som var i beroendeställning till föräldrarna, som är 22 respektive 24 år gamla.

Under tiden fram till sin död var hon slemmig i halsen, mycket hes, hade svårt att skrika och andas och åt mycket dåligt.

Bevisningen grundas på förhör med de åtalade, rättsläkare, röntgenläkare, sjukvårdspersonal, kurator, bvc-personal, poliserna som var med vid gripandet samt anhöriga och bekanta.

Det finns många bilder på barnet under hennes levnadstid, som hittats i telefoner och datorer och uppspelning av larmsamtal den 9 september. Det finns också handlingar på facebook i bevismaterialet.

Straffet för synnerligen grov misshandel är mellan fyra och tio års fängelse. För vållande till annans död mellan ett och sex års fängelse.