KD bärs av en större idé med kristen värdegrund

Samtidigt som KD:s partiledare Ebba Busch Thor återvänt in i den politiska hetluften efter en tids föräldraledighet, passar KD på att byta logga.

Här vill jag ge en kort samlad förklaring till den nya loggan.

Strecket under bokstäverna KD beskriver den värdegrund partiet vilar på.

En kristen etisk värdegrund och människosyn som står för både frihet, ansvar och solidaritet utan socialism.

I en tid när populism och alternativa fakta präglar stora delar av det politiska landskapet och unkna värderingar får luft under vingarna, då tror vi det är viktigt med en tydlig politisk värdekompass som i alla lägen står för solidaritet, gemenskap, människovärde och frihet.

När andra söker makten för maktens skull, bärs KD av en större idé och vision om det goda samhället.

I praktiken betyder det stärkta familjer oavsett konstellation, och trygga äldre med stärkt ekonomi. Frihet för invånare att själva få utforma sitt och sina familjers liv utan statens ständiga pekfinger.



Det innebär att vi inte ställer upp på regeringens politik att förhindra flyende barn och föräldrar att kunna återförenas.

Vi kräver också en äldreboendegaranti för alla de över 85 år som idag känner sig otrygga och samtidigt nekas boende i kommunerna. Ramen runt bokstäverna i vår nya logga visar att vi tror det är viktigt att politiken vet sina gränser. När socialdemokrater, vänsterpartister och liberaler m.fl. vill bestämma hur familjerna ska planera sin föräldraförsäkring eller när de ska placera sina barn i förskolan, då säger vi inom KD stopp.

Det finns gränser för vad politiken ska lägga sig i. Med denna vision och samhällsidé kommer vi fortsätta föra kamp för allas gemensamma goda. Detta med en ny logga som tydligt beskriver vilka vi är och vad vi vill.