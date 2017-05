Polisanmäler falska insamlare

BROBY Några personer i Broby har erbjudit sig att samla in saker som folk vill skänka till Alltmöjligtverkstadens second hand. Men Alltmöjligtverkstaden har ingen koppling till dessa insamlare och har inte fått några saker av dem, enligt verksamhetschef Stefan Andersson.

I ett utskick till boende i Broby erbjuds personer som vill skänka prydnadsföremål, porslin, möbler eller annat som de inte har nytta av längre hjälp med gratis hämtning av sakerna. Det står att överskottet går till ”lokal hjälpverksamhet i Skåne”.

På Facebook finns samma erbjudande, men där står också specifikt att det gäller saker som ska skänkas till Alltmöjligtverkstaden (”Vi ombesörjer inlämning av porslin, glas, konst- och prydnadsföremål, kuriosa och övriga saker för hemmet samt vissa sorters möbler till Allt Möjligt Second Hand i Broby”).

Detta stämmer dock inte, enligt Alltmöjligtverkstadens verksamhetschef Stefan Andersson. Han klargör att Alltmöjligtverkstaden inte har någon koppling till dessa insamlare och att Alltmöjligtverkstaden inte har fått några saker som de via sin påstådda välgörenhetsverksamhet har samlat in.

I ett inlägg på Facebook har Alltmöjligtverkstadens personal meddelat att detta är en bluff och att personer som vill skänka saker till second hand-butiken ska vända sig direkt till Alltmöjligtverkstaden.

Detta ledde till att insamlarna i ett utskick till Brobyborna anklagade Allt Möjligt Second Hand och Svenska kyrkan för att agera ”oförståndigt” och ”oskickligt”.

Stefan Andersson på Alltmöjligtverkstaden har polisanmält bluffen och händelsen rubriceras som urkundsförfalskning och bedrägeri.