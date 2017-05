Storseger borta mot Ryssland – EM nära

Handboll Nu är EM mycket nära för det svenska herrlandslaget i handboll. Detta efter en total överkörning av huvudmotståndaren i kvalet, Ryssland, på bortaplan. Matchen i S:t Petersburg slutade 21-29 (10-17).



– Vi gör en storartad insats. Koncentrerat, noggrant och effektivt i början när vi direkt drar ifrån, sade den svenske förbundskaptenen Kristjan Andrésson till TV3 efter matchen.

Mikael Appelgren var en jätte i målet och tog i princip allt i början. Första ryska målet kom efter nästan nio minuter och betydde 1-4. Sedan drog Sverige ytterligare ifrån till 1-8, 2-9, 3-10 och 8-16.

Anfallsspelet var utmärkt. Speciellt med tanke på att flera niometersskyttar saknades av olika anledningar. Johan Jakobsson, Albin Lagergren och Simon Jeppsson var borta på grund av skador och just inför matchen tvingades en magsjuk Lukas Nilsson lämna in.

Då fick kantskytten Mattias Zachrisson träda in från nio meter och gjorde det mycket bra. Framförallt i början med egna fullträffar och inspelningar.

Vidare var speluppläggaren Jim Gottfridsson så bra som han kan vara. Han tog befälet över anfallsspelet. Även han stod för både egna mål och inspelningar.

Först när ryssarna började punktmarkera honom, speciellt i andra halvlek, fick Sverige svårigheter i anfallsspelet.

Ryssland, som totalt sett var överraskande blekt, startade dock andra halvlek i högre tempo och med bättre vilja.

Det svenska försvarsspelet var inte på topp. Den på grund av visummiss frånvarande mittsexan Jesper Nielsen, saknades. Ryssarna tog sig lätt igenom och hade inte Appelgren fortsatt att storspela i målet kunde resultatet ha blivit betydligt jämnare.

Sverige överlevde dock anstormningen. Som jämnast var det på tavlan vid 15-19 och 18-23. Sedan rann Sverige ifrån på slutet till en enkel storseger.

– Vi hade svårt med man-man-spelet i försvaret, men anfallsspelet är jag mycket nöjd med, kommenterade Andrésson till TV3.

Sverige har nu tre raka segrar i sin EM-kvalgrupp och leder klart. På lördag spelas returen mot Rysland i Linköping, vinner Sverige den matchen så är EM-biljetten till Kroatien i januari säkrad.