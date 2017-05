Brolins cupsuccé dubbelt så stor

ISHOCKEY – Jag tror att hockeyn måste tänka lite nytt och vår cup kan vara ett sätt.

Det säger Martin Brolin i Tyringe Hockey om den unika cupturneringen Tyringe, Spring Hockey Challenge, som arrangeras kommande helg.

– Förra året var det 66 spelare under en dag och nu blir vi dubbelt så många i Tyrs Hov under både lördagen och söndagen, berättar Martin Brolin.

– Då har vi ändå fått tacka nej till många som inte fått plats och det finns spelare på väntelistan ända från Linköping.

Tyringecupen är nämligen unik så till vida att spelarna lottas in i lag med kompisar som man kanske aldrig spelat med tidigare.

– Förra året var det spelare födda 06/07 som fanns med i cupen men nu utökar vi med en dag och kör spelare födda 04/05 under lördagen, förklarar Brolin.

Sex lag med tio utespelare och en målvakt blir det i varje åldersgrupp och efter det att man spelat fem matcher blir det ytterligare en placeringsmatch per lag innan varje cup kan summeras. I år kommer spelare från närmare 25 olika klubbar och förutom Danmark och Norge finns anmälningar från Åland.



Vad tror du har gjort cupkonceptet till en sådan succé?

– Förmodligen att ungdomarna tycker det är kul att träffa andra från helt andra platser samt att man får mycket speltid eftersom man är i lag med bara två femmor, menar Brolin.

Även för Tyringe som samhälle och Hässleholms kommun betyder den här och alla övriga ungdomscuper mycket.

– Många kommer redan på fredagen och bor över vilket gynnar Kurhotellet och andra näringsställen på orten, säger Tyringeledaren.

I förlängningen kan även cupturneringar av den typen som Spring Hockey Challenge utgör komma att bli en sommaraktivitet(!) i Tyringe.

– Det är möjligt att man redan från nästa sommar 2018 kommer att ersätta sommarhockeyskolan med en sådan turnering – men då över flera dagar, avslöjar Brolin.

– Sommarhockeyskolor finns ju numera nästan överallt och man måste nog tänka vidare än att bara fortsätta i traditionella hjulspår.

När Tyringe satsade på denna cuptyp förra våren fanns inga liknande i Sverige.

– Men nu har det redan tillkommit flera så det är tydligen en populär cupform, förklarar Martin Brolin.