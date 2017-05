Finjasjön upplever ett allt bättre liv

Hässleholm Sjön var i stort sett badbar hela sommaren. Under hösten togs 55 ton fisk upp ur sjön.

Två påtagliga fakta i den limnologiska årsrapport för Finjasjön 2016, som nu presenterats. Men det innebär inte att kampen för att hålla sjön ren är över. Den måste fortgå i många år.

Sedan 2007 har analyser av sjön utförts av Heléne Annadotter och Johan Forssblad från Regito. Men redan i början av 90-talet inleddes det reduktionsfiske i sjön som visat sig vara framgångsrikt för att ha en levande sjö. 1995 anlades också våtmarken i Magle.

– Ganska snart därefter märktes en påtaglig förbättring av Finjasjön, förklarar Per Nilsson som är biträdande förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Han berömmer det samarbete som sker med fiskevårdsområdet, fiskevårdsföreningen och Hässleholms Vatten AB samt entreprenör Mats Bengtsson som sköter reduktionsfisket i sjön numera.

Samtidigt pågår arbetet i Finjasjögruppen som snart ska lägga fram kort- och långsiktiga lösningar som ska bidra till att bibehålla och öka vattenkvaliteten.

Bakom sjöns tidigare mycket dåliga tillstånd ligger sjösänkningen på 1800-talet och de ohämmade utsläppen av avloppsvatten som skedde långt in på 1900-talet.

– Vattenkvaliteten i sjön påverkas varje år av både nederbörd, vattenståndet i sjön och andra faktorer, tillägger Per Nilsson.

Men med inledningen av reduktionsfisket i sjön 1992 märktes genast förbättringar och analyserna av sjön, som inleddes av Regito 2007, har hjälpt till att söka lösningar på problemen.

– Sjörestaurering var då en ny oprövad vetenskap, säger Heléne Annadotter och menar att varje ”patient” kräver sin speciella medicin.

I dag vet man att reduktionsfisket är mycket viktigt för sjön. Fosforhalterna har minskat drastiskt efter att reduktionsfisket inleddes.

Men många fler frågor återstår att finna svar på, enligt Regito, och nämner frågan var algerna som förorenar sjön bildas. Johan Forssblad tillägger att allt ifrån strandängarnas användning, avverkning av skog och ett ansvarsfullt fiske, påverkar sjöns status.

Att sjön blivit friskare konstateras också av Göingebygdens biologiska Förening som rapporterar ett ökande antal fåglar vid sjön, enligt Per Nilsson.

Mats Bengtsson, entreprenör för reduktionsfisket, konstaterar också att både gädda och laxöring numera kan hamna i näten och att havsöring kan ses leka i tillrinningsområdena till Finjasjön.

– Jag ser gärna att fler fiskar i sjön, tillägger han och är nöjd med att all den fisk han tar upp oftast hämtas och tas om hand av intresserade.

Per Nilsson nämner också dämmet nu satts på plats för sommaren. Hittills har man haft prövotillstånd av Länsstyrelsen, men nu hoppas kommunen få ett permanent tillstånd att använda dämmet under sommarhalvåret. Det pågår också undersökning av vattnet i tillflödena till Finjasjön.