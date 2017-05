Kön redan 50 år lång för rivningshus

BJÄRNUM Det bäste vore om någon annan än kommunen köpte brandskadade gamla bryggeriet.

Den kommunala budgeten för att riva hus är nämligen så pass skral, att det tar 50 år att beta av listan över de kommunala byggnader som behöver rivas.

Det förklarar Jakob Ruter, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

Som Norra Skåne berättade i onsdagstidningen, har kommunen bytt taktik för att komma vidare med det brandskadade huset som de utländska ägarna fullständigt struntar i.

Huset har stått tomt och öde i många år och brandskadades rejält vid en anlagd brand i april 2015. Sedan dess är ägarna som uppslukade har inte svarat på någon korrespondens från stadsbyggnadskontoret, eller reagerat på kommunens krav på dem om att ta hand om sin ruin.

Den nya taktiken går ut på att förmå ägarna att sälja huset så att det kan rivas.

Och kommunen har kommit en bit.

– Vi har pratat med fastighetsägaren och de är villiga att sälja fastigheten. Längre än så har vi inte kommit, skriver Jakob Ruter i ett e-brev till Norra Skåne.

Men att kommunen går in och köper är inte nödvändigtvis det bästa.

Det förklarar Jakob Ruter vidare.

– Även om vi skulle köpa den så har vi inga pengar för att riva byggnaden, så effekten skulle utebli under ett par år. Anledningen är att vi endast har

500 000 kronor per år för att riva byggnader och listan med byggnader som behöver rivas är lång. Så som det ser ut just nu kommer det ta 50 år innan vi är färdiga, skriver Jakob Ruter. Han tycker därför det är betydligt bättre om någon annan än kommunen är villig att gå in och köpa hus och tomt. Med andra ord, överlåta åt marknaden.

– Det inte är kommunens uppgift som fastighetsägare att vara ett skyddsnät bara för att en fastighetsägare inte kan ta hand om sin fastighet, säger han.

Han har dock förståelse för att Bjärnumsbor och grannar är trötta på den stadigt förfallande ruinen på Hantverksgatan fem.

– Jag förstår att de vill att den ska rivas då byggnaden ser fruktansvärd ut och skicket även kan innebära en säkerhetsrisk. Sista ordet är inte sagt, vi får se vad som händer, skriver Jakob Ruter.