Man döms för sexköp av barn

HÄSSLEHOLM Skyddstillsyn och ett skadestånd på 10 000 kronor blev straffet för den man i 40-årsåldern som köpt sex av ett barn under 15 år.

Mannen stod åtalad för i första hand våldtäkt mot barn och i andra hand för köp av sexuell handling av barn. Tingsrätten gjorde bedömningen att mannen inte gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn eftersom den målsägande hela tiden sagt sig vara 15 år och att den åldern även stod på den målsägandes profilsida på internet där de två kontaktade varandra, med bakgrund av detta hade mannen ingen anledning att anta att den målsägande var under 15 år.

Den nu dömde mannen har vidgått att den målsägande (som var 13 år vid tillfället) utfört oralt samlag på honom, men att han inte visste om ålder på den målsägande. De två träffades via en kontaktsida på internet där den dömde mannen hade lämnat korrekta uppgifter om sig själv.

Via internet kom de överens om att den målsägande skulle utföra den sexuella tjänsten och var det skulle ske. På vägen dit hade mannen tänkt för sig själv att den målsägande var väldigt kort, men tänkte samtidigt att han hade vänner i 17-18-årsåldern som inte var mycket längre.



Eftersom det inte fanns något som talade för att mannen kände till att den målsägande var under 15 år anser tingsrätten att han heller inte haft någon skälig anledning att anta detta och att han därför inte kan dömas för våldtäkt mot barn utan bör dömas för köp av sexuell handling av barn. Mannen är inte dömd för någon liknande gärning tidigare och rätten anser därför att han bör dömas till skyddstillsyn, skadestånd och att han ska genomgå ett behandlingsprogram.