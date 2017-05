Tre Kronor förlorade första matchen

Rysslands Artemi Panarin avgör mot Victor Fasth i straffläggningen och Tre Kronor förlorar 1-2 under fredagens ishockematch i VM mellan Sverige och Ryssland i Lanxess arena. Foto: TT

Ishockey Den dystra VM-trenden mot Ryssland håller i sig. Tre Kronor tappade ledning och föll i VM-premiären efter straffar.



– Vi gör det bra i halva matchen, men sedan faller vi tillbaka lite, säger förbundskapten Rikard Grönborg efter 1-2-förlusten.

Ryssland är inget drömmotstånd för Tre Kronor. Senaste blågula segern i VM-sammanhang kom 2004 i Tjeckien. Den här gången såg det länge lovande ut. Tre Kronor inledde piggt och tog ledningen 14.40 in i första perioden. Victor Rask serverade Elias Lindholm som tryckte in 1-0. I den svenska kassen spelade Viktor Fasth stabilt och Tre Kronor hade lägen att utöka ledningen i andra perioden.

Men i slutperioden ökade Ryssland trycket, vann skotten med 14-3 och Sergej Andronov fick in kvitteringen som tog matchen till förlängning.

Efter en mållös förlängning klev Artemij Panarin fram och sköt hem extrapoängen till Ryssland. Chicagostjärnan väntade ut Fasth och hittade luckan mellan benskydden. Tre Kronor missade samtliga straffar. Trots förlusten var förbundskapten Grönborg nöjd med delar av matchen.

– Det är en tuff match. Vi gör det bra i halva matchen, men sedan faller vi tillbaka lite.

Vi har några gubbar som inte kört så mycket på sista tiden, men de kommer varva upp efter hand. Det här var en bra måttstock, säger han i TV4.

Temperaturen i Lanxess Arena i Köln var ett hett samtalsämne efter matchen.

– Man är ganska van att spela i varma rinkar. När det är mycket folk blir det ganska bra tryck i värmen där nere. Isen blir ju ganska dålig också, men det är lika för ryssarna också så kan inte klaga allt för mycket, säger Elias Lindholm till Expressen.

Tre Kronor får ladda om snabbt. Redan i morgon spelas nästa match mot värdnationen Tyskland.