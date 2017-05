Carlsson och Rindå nya i Tyringe

Backen Kevin Karlsson och forwarden Mikael Roslund lämnar laget.

Men istället fyller Tyringe på med Frölundas poängstarke J20-center Måns Carlsson och snipern Alexander Rindå från Mörrum.

– Känns riktigt bra att få spela division ett-hockey kommande säsong, menar 190 centimeter långe Måns Carlsson som noterades för 33 poäng (9+24) i Fölundadressen den gångna säsongen.

– Vi åkte ut slutspelets kvartsfinal mot HV71 och det var förstås inte kul men samtidigt mötte vi bra motstånd.

Annars var det Gullmarsborgs ishall i Lysekil som blev Carlssons avstamp i hockeykarriären.

– Pappa spelade hockey men själv höll jag även på med en massa idrotter som handboll och fotboll, berättar Carlsson som lämnade Lysekil som 15-åring och via Kungälv tog sig in i Frölundaorganisationen.

– Första säsongen i Frölunda var väl ingen höjdare men det blev bättre den här.

I Lysekilsklubben finns numera också förre Tyringespelaren Anders Friberg och han har förstås haft ett finger med i att Tyrs Hovsklubben fick upp ögonen för Måns Carlsson.



– Kan nog tänka det för jag känner ju Friberg, skrattar Carlsson.

– Jag har ju varit på hockeycuper i Tyrs Hov tidigare så jag åkte faktiskt inte ner den här gången innan jag skrev kontraktet.

Måns Carlsson beskriver sig själv som i första hand en spelande center.

– Mitt spelsinne är väl okay och det skall bli riktigt kul att få chansen i ettan.

Nyförvärv nummer två på fredagen var Alexander Rindå, 20, som vi förra säsongen såg i Mörrum i division 2. Ursprungligen kommer han dock från Huddinge och gick under juniortiden igenom flera Stockholmsklubbar.

– En sniper som jag tror att vi kommer att få mycket stor nytta av, förklarar Tyringes sportchef Mathias Sjöberg,

– Det här är två killar som kommer att passa bra in i vår lagprofil, säger sportchefen som samtidigt tagit adjö av backen Kevin Karlsson och forwarden Mikael Roslund.

– Karlsson ville flytta hem mot Linköping och även Roslund beslöt sig för att inte fortsätta här.

– Men vi önskar killarna lycka till i deras nya klubbar.