Helgens tips

Lego-utställning

Stor utställning med Lego av Swebrick, en intresseförening för Lego-byggare i Sverige. Se deras fantastiska byggen och skapelser med Lego-klossar. På modelljärnvägen rullar tågen som vanligt. I dag klockan 10.00–16.00 Hässleholms Modelljärnväg, Garnisonen. I morgon söndag klockan 10.00–16.00 är det även tågvisning.

Samtal

Owe Wikström, präst, psykoterapeut, professor emeritus i religionspsykologi och författare samtalar kring: ”Nått jag tror på men jag vet inte riktigt vad”. Klockan 16.00–17.30 Ljungdalakyrkan, Hässleholm.

Museum

I dag lördag är det säsongspremiär på Hässleholms museum. Hembygdsföreningen svarar precis som i fjol för årets tillfälliga utställning. Det är delvis samma utställning som förra året som handlade om Kyrkskolan i Hässleholm, i år kompletterad med bland annat lite skolhistoria eftersom det är 175 år sedan Folkskolestadgan antogs i Sverige. Öppet lördag och söndag klockan 10.00–16.00.

Hovdala

Gamla sorter, varför är det så viktiga att bevara? Föredrag av forskare från SLU i orangeriet, kl. 14.00 och 16.00. Det kommer även att säljas kulturarvsväxter i köksträdgården. Söndag klockan 13.00–17.00.

Helgens bio

Sex Ev: 5Parkbiograferna Hässleholm: 18.00, 21.10 Fast & Furious 8, 18.30 Guardians of the Galaxy, vol 2 2D, 20.45 Guardians of the Galaxy vol 2 3D, 18.45, 21.20 The Circle. Bio Borgen Osby: Söndag 19.00 The Circle.