Läkarna är trötta på att slava

Skåne Var femte läkare i primärvården är sjukskriven på grund av stress. Och en tredjedel har övervägt att lämna yrket på grund av arbetsbelastningen.

Läkarförbundet ser alarmerande på detta.

Många läkare sjukskrivs, arbetar deltid, eller byter arbete på grund av den ansträngda situationen på vårdcentralerna.

Det visar en enkät som Sveriges Radios ”Kaliber” har gjort tillsammans med Svenska distriktsläkarföreningen. Cirka 900 svarade av landets 4 500 allmänspecialister.

I Skåne har specialistläkarna i allmänmedicin tröttnat på att slita ihjäl sig.

573 läkare skrev i förra veckan ett öppet brev till politikerna i Region Skåne där de listar en rad förslag, som de menar kan lösa den akuta krisen.

Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden har sagt till tidningen att hon gärna träffar läkarna.

– De har flera intressanta förslag. Jag känner igen många som vi själva arbetar för, har hon sagt.

Liberalernas oppositionsledare, Gilbert Tribo kräver fler utbildningsplatser för ST-läkare och ytterligare 112,5 miljoner kronor som ska tillfalla Skånes vårdcentraler.

– När 573 läkare säger det som vi länge har påpekat är det dags att de styrande tar sitt förnuft till fånga, anser han.

Inför den kommande dialogen med regionpolitikerna rekommenderar nu primärvårdsläkarna Fredrik Modig, Per Jonsson och Eva-Lotta Guldberg fem åtgärdsplaner till makthavarna.

– Förbättra arbetsmiljön så att personal stannar kvar och sjukskrivningarna minskar. Läkarna ska öka sin arbetsgrad och begränsa listan på 1 500 invånare per heltidsarbetande specialist. Vi vill också ha minst fyra timmars utvecklingstid per vecka, skriver Fredrik Modig.

Ökade resurser till primärvården, effektivare journalsystem och en enda primärvårdsförvaltning i Skåne istället för att ansvaret ligger under tre sjukvårdsförvaltningar.

– Något måste göras nu, säger Fredrik Modig.