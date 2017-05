Vittsjö föll i Skånederbyt

FOTBOLL. Vittsjö GIK åkte på andra raka förlusten då de föll i Skånederbyt hemma på Idrottsparken mot nykomlingarna Limhamn Bunkeflo. Gästerna vann med 3–2 och tog därmed sin första historiska vinst i damallsvenskan.

Limhamn Bunkeflo dominerade den första halvleken och hade tre bra chanser att göra mål under den första kvarten. Därför var det inte helt rättvist då Vittsjö tog ledningen i den 29:e minuten på en straff. Upprinnelsen var en passning från Hannah Wilkinson till Linda Sällström. Hennes skott räddades av målvakten men returen studsade upp på bortaförsvararen Malin Winbergs hand. Straffen slogs säkert i mål av Sällström. Gästerna fortsatte att skapa chanser och kunde kvittera en minut före paus genom Michaela Johnsson.

– Vi var riktigt dåliga och bjöd på alldeles för stora ytor, säger Vittsjötränaren Thomas Mårtensson som för dagen ändra spelsystem till 4-4-2.

– Bunkeflo var hela tiden en man mer på mitten med sin anfallare som föll ned i planen. Vi vill ju spela med två forwards men det är tydligen något vi måste träna mer på.



Fem minuter in på den andra halvleken kom två snabba mål. Först gav Amma Björk Kristjansdottir 2–1 till gästerna efter hörna och i anfallet efter nickade Linda Sällström in 2–2.

Vittsjö tryckte sedan på för ett segermål och skapade några vassa chanser. Bland annat hade Hannah Wilkinson två bra lägen där hon fick felträff. I stället kunde Limhamn Bunkeflo göra ett segermål då tio minuter återstod. Iina Salmi frispelade Mia Persson som skrev historia med att kallt placera in 3-2 bakom Vittsjömålvakten Shannon Lynn.

Tvåmålsskytten Linda Sällström fick lämna planen redan efter en timme. Men det hade sin förklaring.

– Jag har varit magsjuk sedan i torsdags kväll. Jag var helt enkelt för matt för att fortsätta spela, säger hon.

Limhamn Bunkeflos tränare Svens Sjunnesson var nöjd efter matchen.

– Vi spelade oerhört bra i den första halvleken. Skönt att vi kunde hålla undan då vi var trötta i slutet.