Hässleholms museum slår upp portarna för säsongen

hässleholm Vintersömnen på Hässleholms museum är över.

I helgen återinvigdes utställningen om Kyrkskolan som fått ett tillägg.

— Utställningen från förra året om Kyrkskolan får vara kvar i år också. Nyheten är av vi kompletterat med lite allmän skolhistoria, säger helgens museevärd Olof Larsson från Västra Göinge hembygdsförening.

Under lördagen var det återinvigning av utställningen om Kyrkskolan som lades ner under förra året. På en vägg längst ner i utställningen har det tillkommit en pedagogisk tidslinje från 1600-tal och fram till dagens 2000-tal.

— Ja, här ser du att folkskolestadgan genomdrevs i riksdagen 1842 för 175 år sedan. Det var ju då som skolan fick en fastare form. Men långt innan dess har man ju haft skola på olika vis, säger Olof Larsson.

Hässleholms museum består av fyra olika föreningar som samsas under samma tak. Ute på gården bogseras militära fordon runt när Garnisonsmuseet och Hässleholms militärhistoriska förening ställer i ordning stidsvagnar och andra fordon inför säsongen. I en hall står brandbilarna som hör till Brandkårsmuseet och glänser i sin röda lack.

I hallen intill finns Västra Göinge hembygdsförenings vagnsamling från bland annat Hovdala.

Museesäsongen varar fram till sista september.

Katarina Bexell